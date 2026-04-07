Girona 1 - 0 Villareal | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Girona 1 - 0 Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 7 de abril de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Girona FC ha ganado este lunes por 1-0 al Villarreal CF en el encuentro disputado en Montilivi, correspondiente a la jornada liguera, donde el conjunto catalán supo sacar partido de una acción fortuita justo antes del descanso para llevarse los tres puntos. Durante la primera mitad, el cuadro gerundense llevó la iniciativa del juego a través de la posesión del balón, aunque se topó con un bloque castellonense sólido que apenas concedió espacios en los metros finales. Sin embargo, en el tiempo de descuento del primer acto, la insistencia local encontró premio cuando un centro lateral acabó desviado hacia su propia portería por la defensa visitante. En la reanudación, el equipo de la Plana Baixa intentó dar un paso adelante buscando la igualada, pero el control del juego siguió perteneciendo mayoritariamente a los locales, quienes registraron un mayor volumen de remates totales y mantuvieron el orden defensivo para neutralizar cualquier intento de reacción del 'Submarino Amarillo' hasta el pitido final.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: GIRONA 1 - VILLAREAL 0 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez (Hugo Rincon, min.85), Vitor Reis, Daley Blind (Alejandro Frances, min.74), Alex Moreno; Viktor Tsigankov, Ivan Martin (Thomas Lemar, min.74), Axel Witsel, Fran Beltran, Azzedine Ounahi (Joel Roca, min.85), Vladyslav Vanat (Abel Ruiz, min.12).
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino (Alex Freeman, min.71), Pau Navarro, Renato Veiga, Alfonso Pedraza (Sergi Cardona, min.80); Nicolas Pepe (Tajon Buchanan, min.71), Santi Comesana, Pape Gueye, Alberto Moleiro (Alfon Gonzalez, min.70); Gerard Moreno, Georges Mikautadze.
--GOLES.
1-0, min.45(+1): Pau Navarro (pp).
--ÁRBITRO.
Adrian Cordero, asistido en las bandas por Israel Barcena y Judit Romano, en el VAR: Daniel Trujillo y Miguel Ortiz. Amonestó a Vitor Reis (min.53), Fran Beltran (min.80), por parte del GIRONA. Amonestó a Santiago Mourino (min.21), Alfonso Pedraza (min.77), por parte del VILLAREAL.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadi Municipal de Montilivi (12.008 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Girona
| Villareal
|Goles
| 1
| 0
|Remates Fuera
| 3
| 3
|Remates
| 10
| 9
|Pases Totales
| 516
| 430
|Corners
| 7
| 4
|Faltas
| 8
| 9
|Posesión
| 54%
| 46%
|Tiros Bloqueados
| 5
| 6
|Fueras de Juego
| 2
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 0
|Ataques
| 124
| 82
|Ataques Peligrosos
| 70
| 56
|Centros
| 21
| 22
|Saques de Banda
| 15
| 25
|Saques de Portería
| 5
| 7
|Tratamientos
| 3
| 0
|Sustituciones
| 5
| 4
|Tiros de Falta
| 10
| 10
|Paradas
| 0
| 2
|Contra Golpes
| 1
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 76
| 30
|2
| Champions
| Real Madrid
| 69
| 30
|3
| Champions
| Villarreal
| 58
| 30
|4
| Champions
| Atlético
| 57
| 30
|5
| Europa League
| Betis
| 45
| 30
|6
| Conference League
| Celta
| 44
| 30
|12
| Permanencia
| Girona
| 37
| 30
|18
| Descenso
| Elche
| 29
| 30
|19
| Descenso
| Levante
| 26
| 30
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 24
| 30
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|06/04/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Villarreal
|24/08/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 5-0
| Girona
|10/05/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-1
| Villarreal
|01/12/2024
| LaLiga
| Villarreal
| 2-2
| Girona
|14/05/2024
| LaLiga
| Girona
| 0-1
| Villarreal
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|06/04/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Villarreal
|21/03/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Girona
|14/03/2026
| LaLiga
| Girona
| 3-0
| Athletic Bilbao
|07/03/2026
| LaLiga
| Levante
| 1-1
| Girona
|01/03/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-2
| Celta
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|06/04/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Villarreal
|20/03/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 3-1
| Real Sociedad
|13/03/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Villarreal
|08/03/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Elche
|28/02/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 4-1
| Villarreal
-Próximos partidos del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|10/04/2026 21:00
| LaLiga
| Real Madrid
| Girona
|21/04/2026 21:30
| LaLiga
| Girona
| Betis
|25/04/2026 18:30
| LaLiga
| Valencia
| Girona
-Próximos partidos del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|12/04/2026 21:00
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Villarreal
|23/04/2026 21:30
| LaLiga
| Real Oviedo
| Villarreal
|26/04/2026 21:00
| LaLiga
| Villarreal
| Celta