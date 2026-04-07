Girona 1 - 0 Villareal | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Girona 1 - 0 Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports
Girona 1 - 0 Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 7 abril 2026 10:22
Seguir en

Madrid, 7 de abril de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Girona FC ha ganado este lunes por 1-0 al Villarreal CF en el encuentro disputado en Montilivi, correspondiente a la jornada liguera, donde el conjunto catalán supo sacar partido de una acción fortuita justo antes del descanso para llevarse los tres puntos. Durante la primera mitad, el cuadro gerundense llevó la iniciativa del juego a través de la posesión del balón, aunque se topó con un bloque castellonense sólido que apenas concedió espacios en los metros finales. Sin embargo, en el tiempo de descuento del primer acto, la insistencia local encontró premio cuando un centro lateral acabó desviado hacia su propia portería por la defensa visitante. En la reanudación, el equipo de la Plana Baixa intentó dar un paso adelante buscando la igualada, pero el control del juego siguió perteneciendo mayoritariamente a los locales, quienes registraron un mayor volumen de remates totales y mantuvieron el orden defensivo para neutralizar cualquier intento de reacción del 'Submarino Amarillo' hasta el pitido final.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: GIRONA 1 - VILLAREAL 0 (1-0, al descanso).

--EQUIPOS.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez (Hugo Rincon, min.85), Vitor Reis, Daley Blind (Alejandro Frances, min.74), Alex Moreno; Viktor Tsigankov, Ivan Martin (Thomas Lemar, min.74), Axel Witsel, Fran Beltran, Azzedine Ounahi (Joel Roca, min.85), Vladyslav Vanat (Abel Ruiz, min.12).

VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino (Alex Freeman, min.71), Pau Navarro, Renato Veiga, Alfonso Pedraza (Sergi Cardona, min.80); Nicolas Pepe (Tajon Buchanan, min.71), Santi Comesana, Pape Gueye, Alberto Moleiro (Alfon Gonzalez, min.70); Gerard Moreno, Georges Mikautadze.

--GOLES.
1-0, min.45(+1): Pau Navarro (pp).
Gol en propia puerta Pau Navarro en el minuto 45 (+1).


--ÁRBITRO.
Adrian Cordero, asistido en las bandas por Israel Barcena y Judit Romano, en el VAR: Daniel Trujillo y Miguel Ortiz. Amonestó a Vitor Reis (min.53), Fran Beltran (min.80), por parte del GIRONA. Amonestó a Santiago Mourino (min.21), Alfonso Pedraza (min.77), por parte del VILLAREAL.

--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna

--ESTADIO.
Estadi Municipal de Montilivi (12.008 espectadores) televisado por Movistar La Liga

-Estadísticas del partido.



Estadística Girona Villareal
Goles 1 0
Remates Fuera 3 3
Remates 10 9
Pases Totales 516 430
Corners 7 4
Faltas 8 9
Posesión 54% 46%
Tiros Bloqueados 5 6
Fueras de Juego 2 1
Tarjetas Amarillas 2 2
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 0 0
Ataques 124 82
Ataques Peligrosos 70 56
Centros 21 22
Saques de Banda 15 25
Saques de Portería 5 7
Tratamientos 3 0
Sustituciones 5 4
Tiros de Falta 10 10
Paradas 0 2
Contra Golpes 1 0



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 76 30
2 Champions Real Madrid 69 30
3 Champions Villarreal 58 30
4 Champions Atlético 57 30
5 Europa League Betis 45 30
6 Conference League Celta 44 30
12 Permanencia Girona 37 30
18 Descenso Elche 29 30
19 Descenso Levante 26 30
20 Descenso Real Oviedo 24 30



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
06/04/2026 LaLiga Girona 1-0 Villarreal
24/08/2025 LaLiga Villarreal 5-0 Girona
10/05/2025 LaLiga Girona 0-1 Villarreal
01/12/2024 LaLiga Villarreal 2-2 Girona
14/05/2024 LaLiga Girona 0-1 Villarreal




-Últimos Resultados del Girona.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
06/04/2026 LaLiga Girona 1-0 Villarreal
21/03/2026 LaLiga Osasuna 1-0 Girona
14/03/2026 LaLiga Girona 3-0 Athletic Bilbao
07/03/2026 LaLiga Levante 1-1 Girona
01/03/2026 LaLiga Girona 1-2 Celta




-Últimos Resultados del Villareal.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
06/04/2026 LaLiga Girona 1-0 Villarreal
20/03/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Real Sociedad
13/03/2026 LaLiga Alavés 1-1 Villarreal
08/03/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Elche
28/02/2026 LaLiga Barcelona 4-1 Villarreal




-Próximos partidos del Girona.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
10/04/2026 21:00 LaLiga Real Madrid Girona
21/04/2026 21:30 LaLiga Girona Betis
25/04/2026 18:30 LaLiga Valencia Girona




-Próximos partidos del Villareal.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
12/04/2026 21:00 LaLiga Athletic Bilbao Villarreal
23/04/2026 21:30 LaLiga Real Oviedo Villarreal
26/04/2026 21:00 LaLiga Villarreal Celta


Contador

