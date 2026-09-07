Iga Swiatek 0 - 2 Qinwen Zheng: resumen y estadísticas del partido de US Open WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 7 de septiembre de 2026.
--Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial.
La tenista china Qinwen Zheng ha avanzado a los cuartos de final del torneo US Open, de categoría Grand Slam y que se disputa en pista dura, tras ganar a la polaca Iga Swiatek (7-5, 6-3) en un partido que duró aproximadamente 2 horas.
En el primer set, Iga Swiatek comenzó fuerte, logrando un 5-0, pero Qinwen Zheng remontó para ganar 7-5. Swiatek logró 2 'breaks', pero Zheng respondió con 4 'breaks' en total. En el segundo set, Zheng mantuvo su dominio, ganando 6-3, con 2 'breaks' a su favor y sin ceder su servicio.
En cuanto a las estadísticas de saque, Iga Swiatek tuvo un 69% de efectividad en su primer servicio y ganó el 54% de los puntos con su servicio. Por otro lado, Qinwen Zheng tuvo un 41% de efectividad en su primer servicio, pero fue más efectiva en los puntos ganados con su servicio, alcanzando un 66%.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.