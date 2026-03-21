Iva Jovic 2 - 0 Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Miami Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 21 de marzo de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



La tenista estadounidense Iva Jovic ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de Miami Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la española Paula Badosa (6-2, 6-1) en un partido que destacó por la efectividad de Jovic en los momentos clave, logrando romper el saque de su rival en múltiples ocasiones. A lo largo del encuentro, Iva Jovic demostró una superioridad notable, especialmente en su capacidad para aprovechar las oportunidades de quiebre, logrando un total de seis 'breaks' a lo largo de los dos sets. En el primer set, Jovic y Badosa intercambiaron 'breaks' al inicio, pero rápidamente Jovic tomó el control, manteniendo su servicio y quebrando el de Badosa en tres ocasiones más para cerrar el set 6-2. En el segundo set, la dominancia de Jovic fue aún más evidente, logrando romper el servicio de Badosa en cada una de sus oportunidades de saque, permitiéndole cerrar el set y el partido con un contundente 6-1. Las estadísticas de saque de Iva Jovic reflejan su solidez en este aspecto del juego, con un porcentaje de primer servicio del 71%, y logrando ganar el 65% de los puntos jugados en su servicio. Además, Jovic no cometió dobles faltas durante el partido, lo que contribuyó a su estabilidad y confianza en los momentos críticos. Su efectividad al devolver fue también clave, ganando el 57% de los puntos jugados en el servicio de Badosa, lo que le permitió crear constantes oportunidades de 'break'. Este triunfo permite a Iva Jovic avanzar a la siguiente ronda del Miami Open, donde buscará mantener su nivel de juego para seguir progresando en uno de los torneos más importantes del circuito WTA.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





###WidgetTenis###