Jazmin Ortenzi 1 - 2 Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Sao Paulo Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 17 de septiembre de 2026.





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La tenista española Paula Badosa ha avanzado a los cuartos de final del torneo Sao Paulo Open, de categoría WTA 250 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la argentina Jazmin Ortenzi por 4-6, 6-2, 6-2 en 2 horas y 14 minutos. En el primer set, Badosa comenzó fuerte manteniendo su servicio, pero Ortenzi logró romper el servicio de Badosa en el cuarto juego, llevándola a liderar 3-1. A pesar de que Badosa recuperó el break en el séptimo juego, Ortenzi logró romper nuevamente y cerrar el set 6-4. El segundo set vio a Badosa mejorar su juego, rompiendo el servicio de Ortenzi en el primer juego y manteniendo su ventaja para ganar el set 6-2. Badosa salvó un punto de break y ganó tres juegos de servicio. En el tercer set, Badosa continuó su dominio, rompiendo el servicio de Ortenzi en el segundo juego. A pesar de un breve regreso de Ortenzi en el tercer juego, Badosa mantuvo su servicio y rompió nuevamente para cerrar el set 6-2. A lo largo del partido, Badosa mostró un 57% de efectividad en su primer servicio y ganó el 60% de sus puntos de servicio, mientras que Ortenzi tuvo un 60% de efectividad en su primer servicio y ganó el 48% de sus puntos de servicio. Badosa también logró 6 puntos de break a lo largo del partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



