Jessica Bouzas Maneiro 2 - 0 Anna Bondar: resumen y estadísticas del partido de Cincinnati Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 14 de agosto de 2026.





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La tenista española Jessica Bouzas Maneiro ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo Cincinnati Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la húngara Anna Bondar por 6-3, 7-6 en 1 hora y 40 minutos. En el primer set, Jessica Bouzas Maneiro logró romper el servicio de Anna Bondar en tres ocasiones, mientras que Bondar rompió el servicio de Bouzas Maneiro dos veces. Bouzas Maneiro ganó el set 6-3. En el segundo set, Bouzas Maneiro nuevamente rompió el servicio de Bondar en tres ocasiones, mientras que Bondar lo hizo dos veces. El set se definió en un tie-break que Bouzas Maneiro ganó 7-6. En cuanto a las estadísticas de saque, Jessica Bouzas Maneiro tuvo un porcentaje de primer servicio del 58% y ganó el 62% de los puntos con su servicio. Además, cometió 8 dobles faltas y no logró ningún ace durante el partido.



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