Jessica Bouzas Maneiro 0 - 2 Dominika Salkova: resumen y estadísticas del partido de Sao Paulo Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 16 de septiembre de 2026.





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Dominika Salkova ha avanzado a los octavos de final del torneo Sao Paulo Open, de categoría WTA 250 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la española Jessica Bouzas Maneiro por 7-5, 6-1 en 1 hora y 24 minutos. En el primer set, Jessica Bouzas Maneiro logró romper el servicio de Dominika Salkova en el cuarto juego, pero Salkova respondió con dos 'breaks' en los juegos 7 y 11, llevándose el set 7-5. En el segundo set, Salkova dominó al romper el servicio de Bouzas Maneiro en tres ocasiones, en los juegos 3, 5 y 7, cerrando el set 6-1. Estadísticas destacadas del partido incluyen un 1st Serve Percentage de 54% para Bouzas Maneiro y 55% para Salkova. Salkova ganó 62% de sus puntos de servicio, mientras que Bouzas Maneiro ganó el 50%. Además, Salkova logró 5 'break points' ganados frente a 1 de Bouzas Maneiro.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



