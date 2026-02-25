Jessica Bouzas Maneiro 2 - 0 Heather Watson: resumen y estadísticas del partido de Merida Open Akron (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

La tenista española Jessica Bouzas Maneiro ha avanzado a los octavos de final del torneo de Merida Open Akron, de categoría WTA 500, y que se disputa en pista dura, tras ganar a la británica Heather Watson (6-3, 6-1) en un partido que destacó por la efectividad en los servicios y la capacidad para aprovechar las oportunidades de quiebre. En el primer set, Bouzas Maneiro logró imponerse con un marcador de 6-3, donde su habilidad para romper el servicio de Watson en momentos clave fue determinante para llevarse el set. El segundo set continuó con la dominancia de Bouzas Maneiro, quien cerró el partido con un contundente 6-1, demostrando su superioridad en el juego y su capacidad para mantener el control del partido. La tenista española mostró una sólida actuación en su servicio, con un porcentaje de primeros servicios del 57% y logrando ganar el 21 de los 28 puntos jugados en su primer servicio. Además, fue efectiva en sus oportunidades de quiebre, convirtiendo 5 de las oportunidades que tuvo, lo que le permitió avanzar en el torneo y prepararse para su próximo desafío en los octavos de final.



