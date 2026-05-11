Jessica Pegula 2 - 0 Anastasia Potapova: resumen y estadísticas del partido de Internazionali BNL d'Italia (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 11 de mayo de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



La tenista estadounidense Jessica Pegula ha avanzado a los cuartos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia, de categoría WTA 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la austriaca Anastasia Potapova por 7-6, 6-2 en 1 hora y 37 minutos. En el primer set, Jessica Pegula y Anastasia Potapova intercambiaron 'breaks' en varias ocasiones. Pegula logró romper el servicio de Potapova en el séptimo y undécimo juego, mientras que Potapova rompió el servicio de Pegula en el cuarto y décimo juego. El set se decidió en un tiebreak que Pegula ganó 8-6. En el segundo set, Pegula mostró un dominio más claro, rompiendo el servicio de Potapova en el cuarto y octavo juego, para llevarse el set por 6-2. En cuanto a las estadísticas de saque, Pegula tuvo un porcentaje de primer servicio del 69% y ganó el 63% de los puntos con su servicio. Además, cometió 2 dobles faltas y logró 3 aces durante el partido.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





###WidgetTenis###