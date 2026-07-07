Jessica Pegula 1 - 2 Coco Gauff: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 7 de julio de 2026.





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La tenista estadounidense Coco Gauff ha avanzado a las semifinales del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam, que se disputa en hierba, tras ganar a su compatriota Jessica Pegula por 4-6, 6-3, 6-3 en 1 hora y 47 minutos. En el primer set, Jessica Pegula logró imponerse con un marcador de 6-4, destacando por romper el servicio de Gauff en dos ocasiones. En el segundo set, Coco Gauff se recuperó y ganó 6-3, logrando un break crucial en el octavo juego. En el tercer set, Gauff consolidó su victoria con un marcador de 6-3, rompiendo el servicio de Pegula en tres ocasiones. A lo largo del partido, Gauff mostró solidez en su saque, con un 64% de primeros servicios y ganando el 41% de los puntos con su primer servicio.



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