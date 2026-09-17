Justina Mikulskyte 0 - 2 Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Sao Paulo Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 17 de septiembre de 2026.





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La tenista española Paula Badosa ha avanzado a los octavos de final del torneo de Sao Paulo Open, de categoría WTA 250 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la lituana Justina Mikulskyte por 6-3, 6-2. En el primer set, Paula Badosa logró romper el servicio de Justina Mikulskyte en tres ocasiones, mientras que Mikulskyte solo consiguió un break. Badosa mantuvo su servicio en cuatro de los cinco juegos que sirvió, llevándose el set por 6-3. En el segundo set, Badosa continuó su dominio rompiendo el servicio de Mikulskyte dos veces, mientras que Mikulskyte no pudo romper el servicio de Badosa. Paula Badosa mantuvo su servicio en todos los juegos, ganando el set 6-2. En cuanto a las estadísticas de saque, Paula Badosa tuvo un 63% de efectividad en su primer servicio, ganando el 32% de los puntos con su primer saque y el 9% con su segundo. Además, cometió 7 dobles faltas y logró 2 aces. Justina Mikulskyte, por su parte, tuvo un 58% de efectividad en su primer servicio, ganando el 18% de los puntos con su primer saque y el 9% con su segundo, con 3 dobles faltas y sin aces.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



