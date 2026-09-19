Kaitlin Quevedo 2 - 1 Anna Blinkova: resumen y estadísticas del partido de Sao Paulo Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 19 de septiembre de 2026.





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La tenista española Kaitlin Quevedo ha avanzado a la final del torneo de Sao Paulo Open, de categoría WTA 250 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la francesa Anna Blinkova por 6-4, 2-6, 6-4 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 20 minutos. En el primer set, Quevedo logró romper el servicio de Blinkova en dos ocasiones, llevándose el set por 6-4. En el segundo set, Blinkova se recuperó y consiguió romper el servicio de Quevedo tres veces, ganando el set por 6-2. En el tercer y decisivo set, Quevedo volvió a imponerse, logrando dos 'breaks' cruciales para cerrar el partido con un 6-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Kaitlin Quevedo tuvo un porcentaje de primer servicio del 53% y ganó el 57% de los puntos con su servicio. Además, consiguió 2 aces y cometió 7 dobles faltas a lo largo del partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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