Kaitlin Quevedo 2 - 1 Nadia Podoroska: resumen y estadísticas del partido de Sao Paulo Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 21 de septiembre de 2026.





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La tenista española Kaitlin Quevedo se ha proclamado campeona del torneo Sao Paulo Open, de categoría WTA 250, que se disputa en pista dura, tras ganar a la argentina Nadia Podoroska por 2-1 (4-6, 6-4, 6-2) en un tiempo de duración del partido de 2 horas y 9 minutos. En el primer set, Nadia Podoroska logró romper el servicio de Quevedo en tres ocasiones, llevándose el set por 6-4. En el segundo set, Quevedo recuperó el control, rompiendo el servicio de Podoroska dos veces y asegurando el set 6-4. En el tercer set, Quevedo dominó con dos breaks, cerrando el set 6-2. Kaitlin Quevedo no logró aces durante el partido, pero mantuvo un porcentaje de primeros servicios del 63% y ganó el 59% de sus puntos de servicio.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



