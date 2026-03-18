Katie Boulter 2 - 0 Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de Miami Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 18 de marzo de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



La tenista británica Katie Boulter ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo Miami Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la española Jessica Bouzas Maneiro (7-6, 6-4) en un encuentro disputado. En el primer set, el juego fue muy reñido, llegando a un tiebreak donde Katie Boulter logró imponerse. El segundo set también fue competitivo, pero Boulter consiguió hacerse con la victoria, manteniendo su servicio fuerte y aprovechando las oportunidades para romper el servicio de su oponente. Katie Boulter mostró una sólida actuación en su servicio a lo largo del partido, lo que fue clave para su victoria. En cuanto a las estadísticas de saque de Katie Boulter, logró un 59% en el porcentaje de primer servicio, ganó el 31% de los puntos jugados en su primer servicio y el 14% en su segundo servicio. Además, salvó 3 de los puntos de break en contra y logró un total de 4 aces durante el partido. Estas estadísticas reflejan la solidez de Boulter en su juego de saque, lo que le permitió avanzar en el torneo.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





###WidgetTenis###