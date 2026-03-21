Levante 4 - 2 Oviedo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Levante 4 - 2 Oviedo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 21 de marzo de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el Estadio Ciudad de Valencia, el Levante se impuso por 4-2 ante el Oviedo en un encuentro marcado por la eficacia ofensiva del equipo local y la intervención del VAR. Los goles de Carlos Espi en los minutos 4 y 25 pusieron en ventaja al Levante, pero el Oviedo logró igualar antes del descanso gracias a Ilyas Chaira y un penalti convertido por Federico Vinas, este último tras una revisión del VAR que confirmó la decisión inicial del árbitro. En la segunda mitad, Iker Losada y Ivan Romero sellaron la victoria para el Levante, que mostró una mayor iniciativa en el partido reflejada en sus 17 remates y una posesión del 38%, frente a los 10 remates y el 62% de posesión del Oviedo.
El encuentro estuvo también marcado por las decisiones del VAR, que confirmó un penalti a favor del Oviedo al final de la primera parte, manteniendo la decisión inicial del árbitro. Este momento fue crucial, ya que permitió al Oviedo igualar el marcador antes del descanso. Sin embargo, no hubo cambios en las decisiones del árbitro que influyeran en el resultado final del partido. Con este resultado, el Levante lucha por salir de los puestos de descenso, mientras que el Oviedo se mantiene en la última posición, complicando sus aspiraciones de permanencia en la categoría.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: LEVANTE 4 - OVIEDO 2 (2-2, al descanso).
--EQUIPOS.
LEVANTE: Mathew Ryan; Manuel Sanchez, Jeremy Toljan, Alan Matturro, Adrian De La Fuente; Iker Losada (Pablo Martinez, min.61), Kareem Tunde (Paco Cortes, min.75), Oriol Rey (Ugo Raghouber, min.89), Jon Olasagasti (Kervin Arriaga, min.89), Victor Garcia (Tay Abed, min.84), Carlos Espi (Ivan Romero, min.75).
OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal (Pablo Agudin, min.84), Eric Bailly, David Costas, Javi Lopez (Rahim Alhassane, min.64); Kwasi Sibo (Santiago Colombatto, min.70), Nicolas Fonseca (Santi Cazorla, min.64), Ilyas Chaira, Alberto Reina (Alex Fores, min.81), Thiago Fernandez (Haissem Hassan, min.64), Federico Vinas.
--GOLES.
1-0, min.4: Carlos Espi.
2-0, min.25: Carlos Espi.
2-1, min.44: Ilyas Chaira (Javi Lopez) .
2-2, min.45(+3): Federico Vinas, de penalti.
3-2, min.52: Iker Losada (Kareem Tunde) .
4-2, min.90(+3): Ivan Romero.
Amarilla al banquillo, a Guillermo Almada del Real Oviedo en el minuto 56 .
--ÁRBITRO.
Jesus Gil, asistido en las bandas por Angel Nevado y Javier Martinez, en el VAR: Jose Antonio Lopez y Javier Iglesias. Amonestó a Kareem Tunde (min.71), Oriol Rey (min.74), por parte del LEVANTE. Amonestó a Eric Bailly (min.38), Alberto Reina (min.45+6), Santi Cazorla (min.76), por parte del OVIEDO.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.45(+2) : ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para el Real Oviedo.
Min.45(+3) : Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial: ¡penalti para el Real Oviedo!
Min.45(+7) : ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para Levante.
Min.45(+7) : Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - no otorgar un penalti a favor de Levante.
--ESTADIO.
Estadio Ciudad de Valencia
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Levante
| Oviedo
|Goles
| 4
| 2
|Remates Fuera
| 6
| 6
|Remates
| 17
| 10
|Pases Totales
| 284
| 471
|Corners
| 3
| 1
|Faltas
| 17
| 18
|Posesión
| 38%
| 62%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 2
|Fueras de Juego
| 1
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 1
|Ataques
| 77
| 96
|Ataques Peligrosos
| 43
| 37
|Centros
| 11
| 9
|Saques de Banda
| 20
| 14
|Saques de Portería
| 6
| 10
|Tratamientos
| 2
| 0
|Sustituciones
| 6
| 6
|Tiros de Falta
| 18
| 18
|Paradas
| 0
| 4
|Contra Golpes
| 0
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 70
| 28
|2
| Champions
| Real Madrid
| 66
| 28
|3
| Champions
| Villarreal
| 58
| 29
|4
| Champions
| Atlético
| 57
| 28
|5
| Europa League
| Betis
| 44
| 28
|6
| Conference League
| Celta
| 41
| 28
|18
| Descenso
| Mallorca
| 28
| 29
|19
| Descenso
| Levante
| 26
| 29
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 21
| 29
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/03/2026
| LaLiga
| Levante
| 4-2
| Real Oviedo
|04/10/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-2
| Levante
|26/04/2025
| LaLiga2
| Levante
| 0-1
| Real Oviedo
|06/10/2024
| LaLiga2
| Levante
| 0-0
| Real Oviedo
|02/03/2024
| LaLiga2
| Real Oviedo
| 3-2
| Levante
-Últimos Resultados del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/03/2026
| LaLiga
| Levante
| 4-2
| Real Oviedo
|16/03/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Levante
|07/03/2026
| LaLiga
| Levante
| 1-1
| Girona
|27/02/2026
| LaLiga
| Levante
| 2-0
| Alavés
|22/02/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Levante
-Últimos Resultados del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/03/2026
| LaLiga
| Levante
| 4-2
| Real Oviedo
|14/03/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Valencia
|09/03/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Real Oviedo
|04/03/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-0
| Real Oviedo
|28/02/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-1
| Atlético
-Próximos partidos del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|04/04/2026 14:00
| LaLiga
| Real Sociedad
| Levante
|12/04/2026 19:00
| LaLiga
| Levante
| Getafe
|22/04/2026 19:00
| LaLiga
| Levante
| Sevilla
-Próximos partidos del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|05/04/2026 18:30
| LaLiga
| Real Oviedo
| Sevilla
|12/04/2026 19:00
| LaLiga
| Celta
| Real Oviedo
|22/04/2026 19:00
| LaLiga
| Real Oviedo
| Villarreal