Levante 4 - 2 Oviedo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Levante 4 - 2 Oviedo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 21 de marzo de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el Estadio Ciudad de Valencia, el Levante se impuso por 4-2 ante el Oviedo en un encuentro marcado por la eficacia ofensiva del equipo local y la intervención del VAR. Los goles de Carlos Espi en los minutos 4 y 25 pusieron en ventaja al Levante, pero el Oviedo logró igualar antes del descanso gracias a Ilyas Chaira y un penalti convertido por Federico Vinas, este último tras una revisión del VAR que confirmó la decisión inicial del árbitro. En la segunda mitad, Iker Losada y Ivan Romero sellaron la victoria para el Levante, que mostró una mayor iniciativa en el partido reflejada en sus 17 remates y una posesión del 38%, frente a los 10 remates y el 62% de posesión del Oviedo. El encuentro estuvo también marcado por las decisiones del VAR, que confirmó un penalti a favor del Oviedo al final de la primera parte, manteniendo la decisión inicial del árbitro. Este momento fue crucial, ya que permitió al Oviedo igualar el marcador antes del descanso. Sin embargo, no hubo cambios en las decisiones del árbitro que influyeran en el resultado final del partido. Con este resultado, el Levante lucha por salir de los puestos de descenso, mientras que el Oviedo se mantiene en la última posición, complicando sus aspiraciones de permanencia en la categoría.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: LEVANTE 4 - OVIEDO 2 (2-2, al descanso).



--EQUIPOS.

LEVANTE: Mathew Ryan; Manuel Sanchez, Jeremy Toljan, Alan Matturro, Adrian De La Fuente; Iker Losada (Pablo Martinez, min.61), Kareem Tunde (Paco Cortes, min.75), Oriol Rey (Ugo Raghouber, min.89), Jon Olasagasti (Kervin Arriaga, min.89), Victor Garcia (Tay Abed, min.84), Carlos Espi (Ivan Romero, min.75).



OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal (Pablo Agudin, min.84), Eric Bailly, David Costas, Javi Lopez (Rahim Alhassane, min.64); Kwasi Sibo (Santiago Colombatto, min.70), Nicolas Fonseca (Santi Cazorla, min.64), Ilyas Chaira, Alberto Reina (Alex Fores, min.81), Thiago Fernandez (Haissem Hassan, min.64), Federico Vinas.



--GOLES.

1-0, min.4: Carlos Espi.

2-0, min.25: Carlos Espi.

2-1, min.44: Ilyas Chaira (Javi Lopez) .

2-2, min.45(+3): Federico Vinas, de penalti.

3-2, min.52: Iker Losada (Kareem Tunde) .

4-2, min.90(+3): Ivan Romero.

Amarilla al banquillo, a Guillermo Almada del Real Oviedo en el minuto 56 .





--ÁRBITRO.

Jesus Gil, asistido en las bandas por Angel Nevado y Javier Martinez, en el VAR: Jose Antonio Lopez y Javier Iglesias. Amonestó a Kareem Tunde (min.71), Oriol Rey (min.74), por parte del LEVANTE. Amonestó a Eric Bailly (min.38), Alberto Reina (min.45+6), Santi Cazorla (min.76), por parte del OVIEDO.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.45(+2) : ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para el Real Oviedo.



Min.45(+3) : Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial: ¡penalti para el Real Oviedo!



Min.45(+7) : ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para Levante.



Min.45(+7) : Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - no otorgar un penalti a favor de Levante.





--ESTADIO.

Estadio Ciudad de Valencia



-Estadísticas del partido.

Estadística Levante Oviedo Goles 4 2 Remates Fuera 6 6 Remates 17 10 Pases Totales 284 471 Corners 3 1 Faltas 17 18 Posesión 38% 62% Tiros Bloqueados 3 2 Fueras de Juego 1 0 Tarjetas Amarillas 2 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 1 Ataques 77 96 Ataques Peligrosos 43 37 Centros 11 9 Saques de Banda 20 14 Saques de Portería 6 10 Tratamientos 2 0 Sustituciones 6 6 Tiros de Falta 18 18 Paradas 0 4 Contra Golpes 0 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 70 28 2 Champions Real Madrid 66 28 3 Champions Villarreal 58 29 4 Champions Atlético 57 28 5 Europa League Betis 44 28 6 Conference League Celta 41 28 18 Descenso Mallorca 28 29 19 Descenso Levante 26 29 20 Descenso Real Oviedo 21 29



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/03/2026 LaLiga Levante 4-2 Real Oviedo 04/10/2025 LaLiga Real Oviedo 0-2 Levante 26/04/2025 LaLiga2 Levante 0-1 Real Oviedo 06/10/2024 LaLiga2 Levante 0-0 Real Oviedo 02/03/2024 LaLiga2 Real Oviedo 3-2 Levante









-Últimos Resultados del Levante.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/03/2026 LaLiga Levante 4-2 Real Oviedo 16/03/2026 LaLiga Rayo 1-1 Levante 07/03/2026 LaLiga Levante 1-1 Girona 27/02/2026 LaLiga Levante 2-0 Alavés 22/02/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Levante









-Últimos Resultados del Oviedo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/03/2026 LaLiga Levante 4-2 Real Oviedo 14/03/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Valencia 09/03/2026 LaLiga Espanyol 1-1 Real Oviedo 04/03/2026 LaLiga Rayo 3-0 Real Oviedo 28/02/2026 LaLiga Real Oviedo 0-1 Atlético









-Próximos partidos del Levante.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 04/04/2026 14:00 LaLiga Real Sociedad Levante 12/04/2026 19:00 LaLiga Levante Getafe 22/04/2026 19:00 LaLiga Levante Sevilla









-Próximos partidos del Oviedo.

