Levante 3 - 3 Sevilla | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 8 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 12 de octubre de 2026.

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El Levante y el Sevilla empataron este jueves 3-3 en un vibrante encuentro en el Estadio Ciudad de Valencia, donde ambos equipos mostraron su capacidad ofensiva. El Sevilla se adelantó en el marcador con un gol de Robbie Ure en el minuto 13, y amplió su ventaja con un tanto de Felix Correia en el 54. Sin embargo, el Levante reaccionó rápidamente y recortó distancias gracias a Ivan Romero en el 57. En el tiempo de descuento, el Levante logró darle la vuelta al marcador con goles de Adrian De La Fuente en el 90+2 e Ifeanyi Ndukwe en el 90+10, pero el Sevilla igualó el partido en el 90+5 con un tanto de Isaac Romero, quien fue expulsado poco después por doble amarilla. La intervención del VAR fue crucial en el partido, validando el segundo gol del Sevilla tras una revisión en el minuto 55. El Levante, que tuvo mayor posesión y más remates, fue el equipo que llevó la iniciativa, destacando la actuación de Ivan Romero, quien fue el jugador más participativo en el ataque local.

Con este resultado, el Levante suma un punto que lo mantiene cerca de la zona de descenso, pero con un partido menos que sus rivales directos. Por su parte, el Sevilla, que ocupa la quinta posición, se mantiene en puestos de Europa League, aunque aún lejos de asegurar su clasificación a competiciones europeas. El empate deja al Sevilla con 15 puntos, a cinco del líder Barcelona, que sigue firme en la cima de la clasificación. A falta de 30 jornadas por disputar, el campeonato aún está abierto, y ambos equipos deberán seguir luchando para alcanzar sus objetivos en la temporada. La expulsión de Isaac Romero en el tramo final del partido pudo haber influido en el resultado, ya que el Levante logró igualar poco después de quedarse en superioridad numérica.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: LEVANTE 3 - SEVILLA 3 (0-1, al descanso).

-EQUIPOS

LEVANTE: Mathew Ryan; Adrian De La Fuente, Ifeanyi Ndukwe, Manuel Sanchez, Jeremy Toljan (Nacho Perez, min.90); Oriol Rey (Dani Requena, min.68), Roger Brugue, Victor Garcia (Thiago Fernandez, min.56), Jon Olasagasti (Paco Cortes, min.90); Ivan Romero, Yanis Musuayi (Petar Ratkov, min.56).SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Andres Castrin, Kike Salas, Gabriel Suazo; Lucien Agoume, Miguel Angel Sierra (Alfon Gonzalez, min.68), Youssouf Fofana, Felix Correia (Julio Diaz, min.72), Giorgi Kochorashvili (Jon Guridi, min.88), Robbie Ure (Isaac Romero, min.68).

-GOLES

0-1, min.13: Robbie Ure.0-2, min.54: Felix Correia (Robbie Ure) .1-2, min.57: Ivan Romero (Roger Brugue) .2-2, min.90(+2): Adrian De La Fuente.3-2, min.90(+10): Ifeanyi Ndukwe.3-3, min.90(+5): Isaac Romero (Youssouf Fofana) .Amarilla al banquillo, a Luis Garcia del Sevilla en el minuto 66 .

-ÁRBITRO

Adrian Cordero, asistido en las bandas por Israel Barcena y Samuel Garcia, en el VAR: Ruben Avalos y Miguel Ortiz. Amonestó a Adrian De La Fuente (min.39), Dani Requena (min.76), por parte de LEVANTE. Amonestó a Felix Correia (min.48), Andres Castrin (min.63), Alfon Gonzalez (min.84), Isaac Romero (min.90+2), Juan Iglesias (min.90+6), y, además expulso por doble amarilla a Isaac Romero (min.90+6), por parte de SEVILLA.

-INCIDENCIAS VAR

Min.38: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Levante.Min.38: After VAR check, the referee decided to stay with the initial call - not to award a penalty for Levante!Min.55: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Sevilla.Min.55: ¡GOL! Tras una revisión de la jugada, el árbitro cambia su decisión inicial y concede el gol a Sevilla.Min.90(+11) : VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Levante.Min.90(+12) : ¡GOL VÁLIDO! - Tras revisar la jugada, el árbitro decide que el gol de Levante debe subir al marcador.

-ESTADIO

Estadio Ciudad de Valencia (19,840 espectadores) televisado por Movistar La Liga

Estadísticas del partido

Estadística Levante Sevilla Goles 3 3 Remates Fuera 5 9 Remates 19 18 Pases Totales 503 385 Corners 5 2 Faltas 7 16 Posesión 56% 44% Tiros Bloqueados 5 4 Fueras de Juego 0 1 Tarjetas Amarillas 2 5 Tarjetas Rojas 0 1 Asistencias 1 2 Ataques 97 104 Ataques Peligrosos 46 38 Centros 29 18 Saques de Banda 23 14 Saques de Portería 9 10 Tratamientos 3 1 Sustituciones 5 4 Tiros de Falta 17 7 Paradas 2 6 Contra Golpes 2 2

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 24 8 2 Champions Atlético 19 8 3 Champions Betis 19 8 4 Champions Real Madrid 18 8 5 Europa League Sevilla 14 8 6 Conference League Real Sociedad 13 8 17 Permanencia Levante 6 7 18 Descenso Elche 6 8 19 Descenso Valencia 5 8 20 Descenso Malaga 4 8

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