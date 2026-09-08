Lille 2 - 3 Betis | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 8 de septiembre de 2026.

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El Betis ha ganado este martes por 2-3 al Lille en un emocionante encuentro de la Champions disputado en el Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy. El conjunto español, liderado por un participativo Marc Bartra, logró remontar un marcador adverso gracias a los goles del propio Bartra en los minutos 33 y 49, y de Troy Parrott en el 53. El Lille había comenzado adelantándose con un tanto de Ayase Ueda en el minuto 12 y volvió a tomar la delantera momentáneamente con un gol de Alexsandro Ribeiro en el 36. Sin embargo, la expulsión de Ethan Mbappe en el minuto 56, tras una revisión del VAR, dejó al conjunto francés en inferioridad numérica, lo que facilitó el dominio del Betis, que mantuvo una mayor posesión y generó más ocasiones de gol a lo largo del partido. La actuación del VAR fue determinante en el desarrollo del encuentro, validando el primer gol de Marc Bartra tras una revisión en el minuto 35 y confirmando la tarjeta roja a Ethan Mbappe que condicionó el juego del Lille. El Betis, con una posesión del 55% y 20 remates, mostró ser el equipo más activo en ataque, destacando la contribución de Bartra no solo en defensa sino también en el área rival. Con esta victoria, el equipo andaluz inicia su andadura en la competición europea con buen pie, mientras que el Lille deberá replantear su estrategia tras una dura derrota en casa.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: LILLE 2 - REAL BETIS 3 (2-1, al descanso).

-EQUIPOS

LILLE: Berke Ozer; Tiago Santos, Nathan Ngoy, Alexsandro Ribeiro, Romain Perraud (Basar Onal, min.88); Benjamin Andre (Maurits Kjaergaard, min.76), Nabil Bentaleb (Ngal Ayel Mukau, min.46), Ethan Mbappe, Hakon Arnar Haraldsson, Gaetan Perrin (Dilane Bakwa, min.61), Ayase Ueda (Olivier Giroud, min.77).

REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin, Marc Bartra, Natan (Valentin Gomez, min.61), Junior Firpo (Francisco Garcia, min.81); Pablo Fornals, Facundo Bernal (Marc Roca, min.67), Isco (Alvaro Fidalgo, min.61), Rodrigo Riquelme (Nelson Deossa, min.81), Antony, Troy Parrott.

-GOLES

1-0, min.12: Ayase Ueda (Ethan Mbappe) .

1-1, min.33: Marc Bartra (Pablo Fornals) .

2-1, min.36: Alexsandro Ribeiro (Gaetan Perrin) .

2-2, min.49: Marc Bartra (Isco) .

2-3, min.53: Troy Parrott (Rodrigo Riquelme) .

-ÁRBITRO

Georgi Kabakov, asistido en las bandas por Martin Margaritov y Martin Venev, en el VAR: Bram Van Driessche y Ivan Bebek. Amonestó a Olivier Giroud (min.90+4), y, además expulsó con tarjeta roja Ethan Mbappe (min.56), por parte de LILLE. Amonestó a Natan (min.56), Facundo Bernal (min.61), Marc Roca (min.71), por parte de REAL BETIS.

-INCIDENCIAS VAR

Min.34: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Betis.

Min.35: ¡GOL VÁLIDO! - Tras revisar la jugada, el árbitro decide que el gol de Betis debe subir al marcador.

Min.55: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, una posible tarjeta para un jugador de Lille.

Min.56: ¡TARJETA! - Tras revisar la acción, el árbitro decide mostrarle una tarjeta a Ethan Mbappe Lille.

-ESTADIO

Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Estadísticas del partido

Estadística Lille Real Betis Goles 2 3 Remates Fuera 2 8 Remates 6 20 Pases Totales 448 565 Corners 5 5 Faltas 11 13 Posesión 45% 55% Tiros Bloqueados 2 7 Fueras de Juego 4 0 Tarjetas Amarillas 1 3 Tarjetas Rojas 1 0 Asistencias 2 3 Ataques 99 89 Ataques Peligrosos 42 44 Centros 8 11 Saques de Banda 12 20 Saques de Portería 10 3 Tratamientos 1 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 13 15 Paradas 2 0 Contra Golpes 0 4

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Clasificación Actual

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Manchester City 3 1 2 Aston Villa 3 1 2 Real Betis 3 1 4 Borussia Dortmund 3 1 5 Real Madrid 3 1 6 AEK Athens 3 1 7 Sporting CP 0 0 7 Shakhtar Donetsk 0 0 7 Bayern Munich 0 0 7 Arsenal 0 0 7 Paris Saint-Germain 0 0 7 SSC Napoli 0 0 7 Atlético de Madrid 0 0 7 Como 0 0 7 Feyenoord 0 0 7 Manchester United 0 0 7 VfB Stuttgart 0 0 7 RB Leipzig 0 0 7 Sabah FK 0 0 7 Slavia Prague 0 0 7 Fenerbahce 0 0 7 Roma 0 0 7 Liverpool 0 0 7 PSV Eindhoven 0 0 7 Galatasaray 0 0 7 Slovan Bratislava 0 0 7 Barcelona 0 0 7 Lens 0 0 7 Viking 0 0 7 Bodo/Glimt 0 0 31 Villareal 0 1 32 Lille 0 1 32 Club Brugge 0 1 34 Inter 0 1 35 LASK 0 1 36 FC Porto 0 1

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