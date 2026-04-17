Linda Noskova 0 - 2 Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Porsche Tennis Grand Prix (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 17 de abril de 2026.





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Elina Svitolina ha avanzado a las semifinales del torneo Porsche Tennis Grand Prix en Stuttgart, de categoría WTA 500 y que se disputa en tierra batida bajo techo, tras ganar a la tenista checa Linda Noskova por 7-6, 7-5 en 1 hora y 44 minutos. En el primer set, ambos jugadoras mantuvieron su servicio hasta llegar al 6-6, llevando el set a un tie-break que fue ganado por Elina Svitolina con un marcador de 7-2. En el segundo set, Svitolina logró un break crucial en el cuarto juego, llevándola a una ventaja de 3-1. A pesar de que Noskova intentó recuperar terreno, Svitolina mantuvo su servicio y cerró el set 7-5. Estadísticamente, Svitolina tuvo un 70% de efectividad en su primer servicio, ganando 14 puntos de primer servicio y 15 de segundo servicio. Además, logró salvar 4 de 6 puntos de break que enfrentó. Noskova, por su parte, tuvo un 57% de efectividad en su primer servicio, ganando 10 puntos de primer servicio y 17 de segundo servicio, y salvó 6 de 8 puntos de break.



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