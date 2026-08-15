Linda Noskova 2 - 0 Katie Boulter: resumen y estadísticas del partido de Cincinnati Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 15 de agosto de 2026.





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La tenista checa Linda Noskova ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Cincinnati Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la británica Katie Boulter por la vía rápida con un resultado de 6-3, 6-3 en un tiempo de duración del partido de 1 hora y 15 minutos. **Resumen del Partido:** - **Set 1:** - Linda Noskova rompió el servicio de Katie Boulter en el segundo juego para igualar el marcador 1-1. - Posteriormente, Noskova volvió a romper el servicio en el cuarto juego, llevándose el set por 6-3. - Noskova mantuvo su servicio en todos sus juegos de saque, mientras que Boulter solo pudo mantener dos de sus cuatro servicios. - **Set 2:** - Noskova comenzó el set rompiendo el servicio de Boulter en el primer juego. - Noskova mantuvo su servicio en todos sus juegos de saque y rompió el servicio de Boulter nuevamente en el noveno juego para cerrar el set 6-3. - Boulter logró mantener su servicio en tres de sus cinco juegos de saque. **Estadísticas de Saque de Linda Noskova:** - 1st Serve Percentage: 65% - 1st Serve Points Won: 25 - 2nd Serve Points Won: 9 - Aces: 10 - Double Faults: 6 Linda Noskova avanzó a la siguiente ronda sin ceder ningún set, mostrando un sólido rendimiento en el servicio y aprovechando las oportunidades de break.



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