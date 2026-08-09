Liudmila Samsonova 1 - 2 Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de National Bank Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 9 de agosto de 2026.





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La tenista kazaja Elena Rybakina ha avanzado a los cuartos de final del torneo National Bank Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la rusa Liudmila Samsonova con un resultado de 6-4, 4-6, 6-4 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 54 minutos. En el primer set, Elena Rybakina se impuso con un marcador de 6-4, logrando romper el servicio de Samsonova en cuatro ocasiones. Rybakina mantuvo su servicio en dos ocasiones, mientras que Samsonova lo hizo en una sola ocasión. El segundo set fue para Liudmila Samsonova, quien ganó 6-4. Samsonova logró mantener su servicio en cinco ocasiones y rompió el servicio de Rybakina en una ocasión. En el tercer y decisivo set, Rybakina volvió a tomar la delantera, ganando 6-4. En este set, Rybakina rompió el servicio de Samsonova en tres ocasiones, mientras que Samsonova lo hizo en dos ocasiones. Estadísticamente, Rybakina tuvo un total de 11 aces y 6 dobles faltas durante el partido, mientras que Samsonova logró 1 ace y cometió 9 dobles faltas. Rybakina ganó el 52% de los puntos totales del partido, lo que le permitió avanzar a la siguiente ronda.



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