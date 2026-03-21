Luciano Darderi 1 - 2 Martin Landaluce: resumen y estadísticas del partido de Miami Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 21 de marzo de 2026.





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El tenista español Martin Landaluce ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de Miami Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al italiano Luciano Darderi (6-3, 6-7, 6-4) en un emocionante encuentro. Durante el partido, el primer set fue dominado por Landaluce, quien logró imponerse con un claro 6-3, mostrando una sólida actuación en su servicio y aprovechando las oportunidades para romper el servicio de su rival. Sin embargo, Darderi no se dio por vencido y luchó con determinación en el segundo set, que se extendió hasta el tiebreak, donde finalmente Darderi se llevó el set por 7-6, equilibrando el marcador. En el decisivo tercer set, ambos jugadores mostraron su habilidad para romper el servicio del otro, pero fue Landaluce quien logró la ventaja necesaria para cerrar el set por 6-4 y asegurar su victoria en el partido. A lo largo del encuentro, ambos tenistas tuvieron momentos destacados, pero fue la consistencia y la capacidad de Landaluce para aprovechar los momentos clave lo que definió el resultado. Este triunfo le permite avanzar en el torneo y continuar compitiendo por el título del Miami Open.



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