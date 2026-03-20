Magda Linette 2 - 1 Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Miami Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 20 de marzo de 2026.





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La tenista polaca Magda Linette ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de Miami Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a su compatriota Iga Swiatek con un resultado de 1-6, 7-5, 6-3 en un partido que destacó por la solidez en el servicio de Linette y su habilidad para aprovechar los momentos clave para quebrar el servicio de su rival. En el primer set, Swiatek mostró un dominio inicial, manteniendo su servicio y logrando dos quiebres consecutivos que le permitieron cerrar el set a su favor por 6-1. Sin embargo, Linette reaccionó en el segundo set, manteniendo una lucha más equilibrada y logrando un quiebre crucial para llevarse el set por 7-5. El tercer set vio a una Linette más asentada y efectiva, consiguiendo un temprano quiebre que le permitió mantener la ventaja y cerrar el set y el partido con un 6-3. Linette mostró una notable mejora en su servicio a lo largo del partido, un aspecto crucial para su victoria. En total, Linette ganó 6 juegos de servicio consecutivos en el tercer set, demostrando su fortaleza y consistencia en momentos decisivos del partido.



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