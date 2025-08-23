Mallorca 1 - 1 Celta de Vigo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 23 de agosto de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En un encuentro equilibrado, Mallorca y Celta de Vigo terminaron empatados a un gol en el Estadi Mallorca Son Moix. La primera mitad vio al Celta tomar la delantera con un gol de Javi Rueda en el minuto 38, asistido por Hugo Sotelo, marcando el ritmo del partido. A pesar de los esfuerzos del Mallorca por igualar el marcador, el primer tiempo concluyó con ventaja para los visitantes. La posesión del balón fue ligeramente dominada por el Celta de Vigo con un 51% frente al 49% del Mallorca, reflejando la intensa disputa por el control del juego. El segundo tiempo trajo consigo la igualdad para el Mallorca gracias a Mateu Morey, quien encontró el fondo de la red en el minuto 87, añadiendo emoción a los momentos finales del encuentro. Ambos equipos mostraron determinación, pero ninguno logró deshacer el empate. La intervención del VAR en el minuto 88 revisó un posible gol para el Mallorca, pero tras la revisión, no hubo cambios en la decisión original, manteniendo el resultado final en un empate. Este punto coloca a ambos equipos en la mitad de la tabla, con el Mallorca y el Celta de Vigo buscando mejorar su posición en los próximos encuentros.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: MALLORCA 1 - CELTA DE VIGO 1 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

MALLORCA: Leo Roman; Mateu Morey, Martin Valjent, Antonio Raillo, Johan Mojica; Antonio Sanchez (Marash Kumbulla, min.46), Omar Mascarell (Daniel Rodriguez, min.68), Takuma Asano (Abdon Prats, min.68), Sergi Darder, Pablo Torre (Jan Salas, min.82), Mateo Joseph (Marc Domenech, min.68).



CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Carlos Dominguez, Manu Fernandez (Javi Rodriguez, min.64), Marcos Alonso; Javi Rueda, Hugo Sotelo (Fran Beltran, min.73), Ilaix Moriba, Sergio Carreira; Iago Aspas (Williot Swedberg, min.64), Ferran Jutgla (Borja Iglesias, min.73), Pablo Duran (Bryan Zaragoza, min.90).



--GOLES.

0-1, min.38: Javi Rueda (Hugo Sotelo) .

1-1, min.87: Mateu Morey.





--ÁRBITRO.

Jose Luis Guzman, asistido en las bandas por Jose Luis Martinez y Ivan Rios, en el VAR: Daniel Trujillo y Jorge Figueroa. Amonestó a Antonio Sanchez (min.14), Takuma Asano (min.51), Omar Mascarell (min.56), por parte del MALLORCA. Amonestó a Iago Aspas (min.67), Hugo Sotelo (min.71), Carlos Dominguez (min.74), por parte del CELTA DE VIGO.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.88: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Mallorca.



Min.89: REVISIÓN VAR - No se han tomado más acciones después de la revisión VAR.





--ESTADIO.

Estadi Mallorca Son Moix



-Estadísticas del partido.

Estadística Mallorca Celta de Vigo Goles 1 1 Remates Fuera 6 4 Remates 10 9 Corners 3 4 Faltas 12 11 Posesión 49% 51% Tiros Bloqueados 0 3 Fueras de Juego 1 1 Tarjetas Amarillas 3 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 1 Centros 7 4 Saques de Banda 12 16 Saques de Portería 7 9 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 12 13 Paradas 1 3 Contra Golpes 0 2



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Betis 4 2 2 Champions Barcelona 3 1 3 Champions Rayo 3 1 4 Champions Getafe 3 1 5 Champions Villarreal 3 1 6 Europa League Athletic Bilbao 3 1 7 Europa League Espanyol 3 1 8 Conference League Real Madrid 3 1 13 Permanencia Celta 1 2 14 Permanencia Mallorca 1 2 18 Descenso Osasuna 0 1 19 Descenso Girona 0 1 20 Descenso Oviedo 0 1



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/08/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Celta 05/04/2025 LaLiga Mallorca 1-2 Celta 06/12/2024 LaLiga Celta 2-0 Mallorca 13/01/2024 LaLiga Mallorca 1-1 Celta 16/09/2023 LaLiga Celta 0-1 Mallorca









-Últimos Resultados del Mallorca.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 16/08/2025 LaLiga Mallorca 0-3 Barcelona 24/05/2025 LaLiga Rayo 0-0 Mallorca 18/05/2025 LaLiga Mallorca 1-2 Getafe 14/05/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Mallorca 10/05/2025 LaLiga Mallorca 2-1 Valladolid









-Últimos Resultados del Celta de Vigo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/08/2025 LaLiga Celta 0-2 Getafe 24/05/2025 LaLiga Getafe 1-2 Celta 18/05/2025 LaLiga Celta 1-2 Rayo 13/05/2025 LaLiga Real Sociedad 0-1 Celta 10/05/2025 LaLiga Celta 3-2 Sevilla









-Próximos partidos del Mallorca.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 30/08/2025 21:30 LaLiga Real Madrid Mallorca 15/09/2025 21:00 LaLiga Espanyol Mallorca 21/09/2025 19:00 LaLiga Mallorca Atlético









-Próximos partidos del Celta de Vigo.

