Mallorca 1 - 1 Villareal | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 35 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 10 de mayo de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Villarreal empató este lunes 1-1 contra el Mallorca en la jornada 35 de LaLiga, en un partido disputado en el Estadi Mallorca Son Moix. El conjunto visitante se adelantó en el minuto 31 gracias a un penalti convertido por Ayoze Pérez, tras una revisión del VAR que cambió la decisión inicial del árbitro. Sin embargo, el equipo local logró igualar el marcador justo antes del descanso, con un gol de Vedat Muriqi en el tiempo de descuento del primer tiempo, validado también tras una revisión del VAR. El Mallorca mostró un mayor dominio durante el encuentro, con un 56% de posesión y 17 remates, destacando la actuación de Vedat Muriqi como el jugador más participativo en ataque.
Con este resultado, el Villarreal se mantiene en la tercera posición de la tabla, con 69 puntos en 35 partidos, asegurando su clasificación para la próxima edición de la Champions. Por su parte, el Mallorca sigue en la decimotercera posición con 39 puntos, empatado con Espanyol y Elche, pero aún lejos de los puestos de descenso. Con tres jornadas por disputar, el Barcelona ya se ha proclamado campeón de LaLiga, mientras que el Real Oviedo se encuentra en una situación crítica, necesitando un milagro para evitar el descenso. El partido fue seguido por 19,663 espectadores en el estadio y retransmitido por Movistar La Liga.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: MALLORCA 1 - VILLAREAL 1 (1-1, al descanso).
--EQUIPOS.
MALLORCA: Leo Roman; Mateu Morey (Miguel Calatayud, min.70), Martin Valjent, Omar Mascarell, Johan Mojica (Toni Lato, min.62); Samu, Sergi Darder, Manu Morlanes (Jan Virgili, min.70), Pablo Torre (David Lopez, min.76); Vedat Muriqi, Zito Luvumbo.
VILLAREAL: Arnau Tenas; Rafa Marin, Renato Veiga, Sergi Cardona, Santiago Mourino; Tajon Buchanan (Gerard Moreno, min.71), Santi Comesana (Daniel Parejo, min.75), Alfon Gonzalez (Alberto Moleiro, min.63), Thomas Partey; Tani Oluwaseyi (Nicolas Pepe, min.63), Ayoze Perez (Georges Mikautadze, min.70).
--GOLES.
0-1, min.31: Ayoze Perez, de penalti.
1-1, min.45(+2): Vedat Muriqi.
--ÁRBITRO.
Victor Garcia, asistido en las bandas por Eliana Fernandez y Julian Villasenor, en el VAR: Carlos del Cerro y Pablo Gonzalez. Amonestó a Samu (min.71), Vedat Muriqi (min.73), por parte del MALLORCA. por parte del VILLAREAL.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.29: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un posible penalti para el Villarreal.
Min.30: Después de revisar el VAR, el árbitro cambió su decisión y decidió otorgar un penal para el Villarreal.
Min.45(+4) : VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un gol potencial para el Mallorca.
Min.45(+5) : ¡EL GOL SE MANTIENE! - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol para el Mallorca se mantiene.
--ESTADIO.
Estadi Mallorca Son Moix (19,663 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Mallorca
| Villareal
|Goles
| 1
| 1
|Remates Fuera
| 7
| 3
|Remates
| 17
| 7
|Pases Totales
| 454
| 380
|Corners
| 5
| 4
|Faltas
| 18
| 13
|Posesión
| 56%
| 44%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 2
|Fueras de Juego
| 3
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 0
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 0
|Ataques
| 108
| 75
|Ataques Peligrosos
| 58
| 21
|Centros
| 27
| 12
|Saques de Banda
| 18
| 17
|Saques de Portería
| 6
| 9
|Tratamientos
| 3
| 1
|Sustituciones
| 4
| 5
|Tiros de Falta
| 13
| 21
|Paradas
| 1
| 7
|Contra Golpes
| 3
| 1
###WidgetCompleto###
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 88
| 34
|2
| Champions
| Real Madrid
| 77
| 34
|3
| Champions
| Villarreal
| 69
| 35
|4
| Champions
| Atlético
| 63
| 35
|5
| Champions
| Betis
| 54
| 35
|6
| Europa League
| Celta
| 50
| 35
|7
| Conference League
| Getafe
| 44
| 34
|13
| Permanencia
| Mallorca
| 39
| 35
|18
| Descenso
| Alavés
| 37
| 35
|19
| Descenso
| Levante
| 36
| 35
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 28
| 34
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/05/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Villarreal
|22/11/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Mallorca
|20/01/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 4-0
| Mallorca
|14/09/2024
| LaLiga
| Mallorca
| 1-2
| Villarreal
|20/01/2024
| LaLiga
| Villarreal
| 1-1
| Mallorca
-Últimos Resultados del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/05/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Villarreal
|01/05/2026
| LaLiga
| Girona
| 0-1
| Mallorca
|25/04/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Mallorca
|21/04/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Valencia
|12/04/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 3-0
| Rayo
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/05/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Villarreal
|02/05/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 5-1
| Levante
|26/04/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Celta
|23/04/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-1
| Villarreal
|12/04/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-2
| Villarreal
-Próximos partidos del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|13/05/2026 21:30
| LaLiga
| Getafe
| Mallorca
|17/05/2026 19:00
| LaLiga
| Levante
| Mallorca
|24/05/2026 19:00
| LaLiga
| Mallorca
| Real Oviedo
-Próximos partidos del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|13/05/2026 19:00
| LaLiga
| Villarreal
| Sevilla
|17/05/2026 19:00
| LaLiga
| Rayo
| Villarreal
|24/05/2026 19:00
| LaLiga
| Villarreal
| Atlético