Mallorca 1 - 1 Villareal | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 35 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 10 de mayo de 2026.

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El Villarreal empató este lunes 1-1 contra el Mallorca en la jornada 35 de LaLiga, en un partido disputado en el Estadi Mallorca Son Moix. El conjunto visitante se adelantó en el minuto 31 gracias a un penalti convertido por Ayoze Pérez, tras una revisión del VAR que cambió la decisión inicial del árbitro. Sin embargo, el equipo local logró igualar el marcador justo antes del descanso, con un gol de Vedat Muriqi en el tiempo de descuento del primer tiempo, validado también tras una revisión del VAR. El Mallorca mostró un mayor dominio durante el encuentro, con un 56% de posesión y 17 remates, destacando la actuación de Vedat Muriqi como el jugador más participativo en ataque.

Con este resultado, el Villarreal se mantiene en la tercera posición de la tabla, con 69 puntos en 35 partidos, asegurando su clasificación para la próxima edición de la Champions. Por su parte, el Mallorca sigue en la decimotercera posición con 39 puntos, empatado con Espanyol y Elche, pero aún lejos de los puestos de descenso. Con tres jornadas por disputar, el Barcelona ya se ha proclamado campeón de LaLiga, mientras que el Real Oviedo se encuentra en una situación crítica, necesitando un milagro para evitar el descenso. El partido fue seguido por 19,663 espectadores en el estadio y retransmitido por Movistar La Liga.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: MALLORCA 1 - VILLAREAL 1 (1-1, al descanso).



--EQUIPOS.

MALLORCA: Leo Roman; Mateu Morey (Miguel Calatayud, min.70), Martin Valjent, Omar Mascarell, Johan Mojica (Toni Lato, min.62); Samu, Sergi Darder, Manu Morlanes (Jan Virgili, min.70), Pablo Torre (David Lopez, min.76); Vedat Muriqi, Zito Luvumbo.



VILLAREAL: Arnau Tenas; Rafa Marin, Renato Veiga, Sergi Cardona, Santiago Mourino; Tajon Buchanan (Gerard Moreno, min.71), Santi Comesana (Daniel Parejo, min.75), Alfon Gonzalez (Alberto Moleiro, min.63), Thomas Partey; Tani Oluwaseyi (Nicolas Pepe, min.63), Ayoze Perez (Georges Mikautadze, min.70).



--GOLES.

0-1, min.31: Ayoze Perez, de penalti.

1-1, min.45(+2): Vedat Muriqi.





--ÁRBITRO.

Victor Garcia, asistido en las bandas por Eliana Fernandez y Julian Villasenor, en el VAR: Carlos del Cerro y Pablo Gonzalez. Amonestó a Samu (min.71), Vedat Muriqi (min.73), por parte del MALLORCA. por parte del VILLAREAL.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.29: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un posible penalti para el Villarreal.



Min.30: Después de revisar el VAR, el árbitro cambió su decisión y decidió otorgar un penal para el Villarreal.



Min.45(+4) : VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un gol potencial para el Mallorca.



Min.45(+5) : ¡EL GOL SE MANTIENE! - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol para el Mallorca se mantiene.





--ESTADIO.

Estadi Mallorca Son Moix (19,663 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Mallorca Villareal Goles 1 1 Remates Fuera 7 3 Remates 17 7 Pases Totales 454 380 Corners 5 4 Faltas 18 13 Posesión 56% 44% Tiros Bloqueados 2 2 Fueras de Juego 3 0 Tarjetas Amarillas 2 0 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 0 Ataques 108 75 Ataques Peligrosos 58 21 Centros 27 12 Saques de Banda 18 17 Saques de Portería 6 9 Tratamientos 3 1 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 13 21 Paradas 1 7 Contra Golpes 3 1



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-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 88 34 2 Champions Real Madrid 77 34 3 Champions Villarreal 69 35 4 Champions Atlético 63 35 5 Champions Betis 54 35 6 Europa League Celta 50 35 7 Conference League Getafe 44 34 13 Permanencia Mallorca 39 35 18 Descenso Alavés 37 35 19 Descenso Levante 36 35 20 Descenso Real Oviedo 28 34



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/05/2026 LaLiga Mallorca 1-1 Villarreal 22/11/2025 LaLiga Villarreal 2-1 Mallorca 20/01/2025 LaLiga Villarreal 4-0 Mallorca 14/09/2024 LaLiga Mallorca 1-2 Villarreal 20/01/2024 LaLiga Villarreal 1-1 Mallorca









-Últimos Resultados del Mallorca.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/05/2026 LaLiga Mallorca 1-1 Villarreal 01/05/2026 LaLiga Girona 0-1 Mallorca 25/04/2026 LaLiga Alavés 2-1 Mallorca 21/04/2026 LaLiga Mallorca 1-1 Valencia 12/04/2026 LaLiga Mallorca 3-0 Rayo









-Últimos Resultados del Villareal.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/05/2026 LaLiga Mallorca 1-1 Villarreal 02/05/2026 LaLiga Villarreal 5-1 Levante 26/04/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Celta 23/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-1 Villarreal 12/04/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-2 Villarreal









-Próximos partidos del Mallorca.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 13/05/2026 21:30 LaLiga Getafe Mallorca 17/05/2026 19:00 LaLiga Levante Mallorca 24/05/2026 19:00 LaLiga Mallorca Real Oviedo









-Próximos partidos del Villareal.

