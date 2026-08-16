Marco Trungelliti 0 - 2 Daniil Medvedev: resumen y estadísticas del partido de Cincinnati Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 16 de agosto de 2026.





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El tenista ruso Daniil Medvedev ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Cincinnati Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al argentino Marco Trungelliti por 6-4, 7-5 en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 46 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta el noveno juego, cuando Medvedev logró romper el servicio de Trungelliti, cerrando el set 6-4 a su favor. En el segundo set, Trungelliti comenzó fuerte, logrando un break en el segundo juego para ponerse 3-0. Sin embargo, Medvedev recuperó el break en el noveno juego y logró romper el servicio de Trungelliti nuevamente en el undécimo juego, llevándose el set 7-5. En cuanto a las estadísticas de servicio, Medvedev tuvo un 49% de efectividad en su primer servicio, ganando el 66% de los puntos con su servicio en general. Además, logró 11 aces y cometió 9 dobles faltas. Por su parte, Trungelliti tuvo un 70% de efectividad en su primer servicio, ganando el 61% de los puntos con su servicio y no cometió dobles faltas.



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