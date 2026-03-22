Martin Damm 0 - 2 Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Miami Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 22 de marzo de 2026.





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El tenista alemán Alexander Zverev ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de Miami Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al estadounidense Martin Damm (6-2, 6-4) en un partido que destacó por la efectividad de Zverev al servicio y en los momentos críticos del juego. Durante el encuentro, Zverev demostró una sólida actuación en sus juegos de servicio, sin conceder oportunidades de quiebre en el segundo set y manteniendo una alta tasa de puntos ganados en su primer servicio. Además, su capacidad para capitalizar las oportunidades de quiebre contra Damm fue crucial para establecer una ventaja temprana en ambos sets, lo que le permitió controlar el ritmo del partido y cerrar el encuentro con un marcador final de 6-2, 6-4. La efectividad de Zverev en el servicio se reflejó en sus estadísticas, logrando un alto porcentaje de primeros servicios dentro y ganando la mayoría de estos puntos, lo que le dio una ventaja competitiva durante el partido. Su rendimiento en los puntos de quiebre, tanto defendiendo como aprovechando, fue determinante para asegurar su victoria y avanzar a la siguiente ronda del torneo. En resumen, la victoria de Alexander Zverev sobre Martin Damm en los treintaidosavos de final del Miami Open fue un reflejo de su dominio en el servicio y su habilidad para ejecutar bajo presión, lo que le asegura un lugar en los dieciseisavos de final del torneo.



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