Martin Landaluce 2 - 0 Karen Khachanov: resumen y estadísticas del partido de Miami Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 23 de marzo de 2026.





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El tenista español Martin Landaluce ha avanzado a los octavos de final del torneo de Miami Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al ruso Karen Khachanov (7-6, 6-6) en un partido que se decidió en un tie-break en el segundo set. En el primer set, Landaluce mostró una sólida actuación al conseguir dos quiebres de servicio, lo que le permitió cerrar el set por 6-3 a su favor. El segundo set fue más reñido, llevando a ambos jugadores a un tie-break, donde Landaluce logró imponerse, asegurando su victoria y avanzando a la siguiente ronda del torneo. Landaluce no concedió ningún set durante el partido, destacando en sus estadísticas de saque. Con un total de 67 puntos ganados, mantuvo un porcentaje de puntos ganados en su primer servicio del 70% y logró un 40% en puntos ganados al retorno, demostrando su eficacia tanto en el saque como en el juego desde el fondo de la pista.



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