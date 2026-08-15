Martin Landaluce 2 - 1 Matteo Arnaldi: resumen y estadísticas del partido de Cincinnati Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 15 de agosto de 2026.





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El tenista español Martin Landaluce ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Cincinnati Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al italiano Matteo Arnaldi por 6-4, 4-6, 6-4 en un partido que duró aproximadamente 3 horas y 59 minutos. En el primer set, Martin Landaluce logró romper el servicio de Matteo Arnaldi en dos ocasiones, mientras que Arnaldi consiguió un break. El set terminó 6-4 a favor de Landaluce. En el segundo set, Arnaldi se recuperó y rompió el servicio de Landaluce, llevándose el set por 6-4. En el tercer y decisivo set, Landaluce volvió a romper el servicio de Arnaldi, asegurando su victoria con un 6-4 final. En cuanto a las estadísticas de saque, Landaluce tuvo un 55% de efectividad en su primer servicio y ganó el 67% de los puntos jugados con su servicio a lo largo del partido. Por su parte, Arnaldi tuvo un 50% de efectividad en su primer servicio y ganó el 53% de los puntos jugados con su servicio.



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