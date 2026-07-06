México 2 - 3 Inglaterra | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

México 2 - 3 Inglaterra: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 6 de julio de 2026.

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Inglaterra ha vencido este martes a México por 2-3 en un partido disputado en el Mexico City Stadium, avanzando a la siguiente ronda del Mundial. El conjunto inglés se adelantó con dos goles de Jude Bellingham en los minutos 36 y 38, mostrando una gran efectividad en sus ataques. México respondió rápidamente con un gol de Julian Quinones en el minuto 42, dejando el marcador 1-2 al descanso. En la segunda mitad, un penalti convertido por Harry Kane en el minuto 60 amplió la ventaja para Inglaterra, pero México recortó distancias con otro penalti ejecutado por Raúl Jiménez en el minuto 69. A pesar de la expulsión de Jarell Quansah en el minuto 54, Inglaterra resistió la presión de un México que dominó en posesión y remates, pero no logró igualar el marcador. Bellingham fue el jugador más destacado en el ataque inglés, contribuyendo significativamente a la victoria.

Goleadores en orden cronológico: Jude Bellingham '36, Jude Bellingham '38, Julian Quinones '42, Harry Kane '60 (P), Raúl Jiménez '69 (P).

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: MÉXICO 2 - INGLATERRA 3 (1-2, al descanso).



--EQUIPOS.

MÉXICO: Jose Rangel; Jorge Sanchez (Alvaro Fidalgo, min.79), Cesar Montes (Edson Alvarez, min.46), Johan Vasquez, Jesus Gallardo; Gilberto Mora (Santiago Gimenez, min.61), Erik Lira, Luis Romo (Brian Gutierrez, min.61); Roberto Alvarado, Raul Jimenez, Julian Quinones (Guillermo Martinez, min.81).



INGLATERRA: Jordan Pickford; Jarell Quansah, Ezri Konsa, Marc Guehi, Nico O'Reilly (Djed Spence, min.75); Declan Rice, Elliot Anderson (Daniel Burn, min.75), Bukayo Saka (John Stones, min.57), Jude Bellingham, Anthony Gordon, Harry Kane (Morgan Rogers, min.90).



--GOLES.

0-1, min.36: Jude Bellingham (Bukayo Saka) .

0-2, min.38: Jude Bellingham (Harry Kane) .

1-2, min.42: Julian Quinones.

1-3, min.60: Harry Kane, de penalti.

2-3, min.69: Raul Jimenez, de penalti.

Amarilla al banquillo, a Jordan Henderson del England en el minuto 90 +8.





--ÁRBITRO.

Alireza Faghani, asistido en las bandas por George Lakrindis y Andrew Lindsay, en el VAR: Nicolas Gallo y Juan Lara. Amonestó a Jorge Sanchez (min.71), Johan Vasquez (min.90+8), por parte de MÉXICO. Amonestó a Declan Rice (min.1), Marc Guehi (min.68), Nico O'Reilly (min.72), y, además expulsó con tarjeta roja Jarell Quansah (min.54), por parte de INGLATERRA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.53: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, una posible tarjeta para un jugador de Inglaterra.



Min.54: ¡TARJETA! - Tras revisar la acción, el árbitro decide mostrarle una tarjeta a Jarell Quansah Inglaterra.



Min.67: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para México.



Min.68: Tras la revisión del VAR, el árbitro modifica su decisión y concede penalti a México.





--ESTADIO.

Mexico City Stadium (80,824 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística México Inglaterra Goles 2 3 Remates Fuera 7 1 Remates 21 6 Pases Totales 471 253 Corners 12 2 Faltas 14 7 Posesión 67% 33% Tiros Bloqueados 9 0 Fueras de Juego 1 0 Tarjetas Amarillas 2 4 Tarjetas Rojas 0 1 Asistencias 0 2 Ataques 126 54 Ataques Peligrosos 82 22 Centros 51 6 Saques de Banda 24 12 Saques de Portería 4 13 Tratamientos 2 0 Sustituciones 5 4 Tiros de Falta 7 15 Paradas 2 3 Contra Golpes 1 1



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 06/07/2026 World Cup Final Stage Mexico 2-3 England









-Últimos Resultados de México.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 06/07/2026 World Cup Final Stage Mexico 2-3 England 01/07/2026 World Cup Final Stage Mexico 2-0 Ecuador 25/06/2026 World Cup Grp. A Czechia 0-3 Mexico 19/06/2026 World Cup Grp. A Mexico 1-0 South Korea 11/06/2026 World Cup Grp. A Mexico 2-0 South Africa









-Últimos Resultados de Inglaterra.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 06/07/2026 World Cup Final Stage Mexico 2-3 England 01/07/2026 World Cup Final Stage England 2-1 DR Congo 27/06/2026 World Cup Grp. L Panama 0-2 England 23/06/2026 World Cup Grp. L England 0-0 Ghana 17/06/2026 World Cup Grp. L England 4-2 Croatia









-Próximos partidos de Inglaterra.

