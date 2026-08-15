Miomir Kecmanovic 1 - 2 Flavio Cobolli: resumen y estadísticas del partido de Cincinnati Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 15 de agosto de 2026.





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El tenista italiano Flavio Cobolli ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de Cincinnati Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al serbio Miomir Kecmanovic por 6-1, 4-6, 6-3 en un partido que duró aproximadamente 3 horas y 29 minutos. En el primer set, Flavio Cobolli logró tres 'breaks' consecutivos, ganando el set 6-1. Miomir Kecmanovic no pudo mantener su servicio en ningún juego después del primer juego. Cobolli tuvo un 56% de efectividad en su primer servicio y no cometió dobles faltas. El segundo set fue más equilibrado, con ambos jugadores manteniendo su servicio hasta el 4-4, momento en el que Kecmanovic logró un 'break' crucial para cerrar el set 6-4. En este set, Kecmanovic tuvo un 50% de efectividad en su primer servicio y consiguió un ace. En el set decisivo, Cobolli volvió a tomar la delantera con un 'break' temprano y mantuvo su servicio para cerrar el partido con un 6-3. Durante el partido, Cobolli logró un total de 7 aces y 3 dobles faltas, mientras que Kecmanovic consiguió 2 aces y no cometió dobles faltas. Cobolli ganó un 60% de los puntos totales, destacando su efectividad tanto en el servicio como en el retorno.



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