Mirra Andreeva 2 - 1 Anastasia Potapova: resumen y estadísticas del partido de US Open WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 7 de septiembre de 2026.





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La tenista rusa Mirra Andreeva ha avanzado a los cuartos de final del torneo US Open, de categoría Grand Slam y que se disputa en pista dura, tras ganar a la austriaca Anastasia Potapova por 2-1 (5-7, 6-4, 6-3) en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 26 minutos. En el primer set, Potapova logró romper el servicio de Andreeva en dos ocasiones, llevándose el set por 7-5. En el segundo set, Andreeva respondió con fuerza, logrando dos 'breaks' para ganar 6-4. En el set decisivo, Andreeva consiguió tres 'breaks', asegurando su victoria con un 6-3. Estadísticamente, Andreeva tuvo un 61% de efectividad en su primer servicio y ganó el 57% de los puntos jugados con su servicio. Además, salvó 3 de 5 puntos de quiebre en contra. Potapova, por su parte, también tuvo un 61% de efectividad en su primer servicio, pero ganó el 54% de los puntos con su servicio y salvó 4 de 8 puntos de quiebre en contra.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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