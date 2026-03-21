Mirra Andreeva 2 - 0 Marie Bouzkova: resumen y estadísticas del partido de Miami Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 21 de marzo de 2026.





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Mirra Andreeva ha avanzado a los octavos de final del torneo Miami Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a Marie Bouzkova (7-6, 6-2) en un partido que destacó por la capacidad de Andreeva para romper el servicio de su oponente y mantener el suyo en momentos clave. El primer set fue una competencia muy reñida que se decidió en un tie-break, donde Andreeva demostró su fortaleza mental para llevarse el set. En el segundo set, Andreeva aumentó su nivel, logrando romper el servicio de Bouzkova en varias ocasiones y manteniendo el suyo, lo que le permitió ganar el set por un cómodo 6-2 y asegurar su victoria en el partido. A lo largo del encuentro, Andreeva mostró un sólido rendimiento en su servicio, un aspecto crucial para su triunfo. La capacidad de Andreeva para ganar puntos importantes y su eficacia al romper el servicio de Bouzkova fueron determinantes para el resultado final del partido.



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