Mirra Andreeva 2 - 1 McCartney Kessler: resumen y estadísticas del partido de Miami Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 20 de marzo de 2026.





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La tenista rusa Mirra Andreeva ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Miami Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la estadounidense McCartney Kessler (6-1, 6-7, 6-1) en un encuentro que destacó por la intensidad y los cambios de ritmo en el marcador. A lo largo del partido, Andreeva mostró una sólida actuación en su servicio, consiguiendo un 70% de efectividad en su primer servicio y logrando un total de 6 aces contra los 2 de Kessler. Además, Mirra Andreeva fue capaz de convertir 7 oportunidades de quiebre, un aspecto clave para su victoria. Por otro lado, McCartney Kessler, aunque mostró resistencia especialmente en el segundo set llevándolo al tie-break y ganándolo, no pudo mantener el nivel en los momentos decisivos del partido. En el primer set, Andreeva dominó claramente, consiguiendo romper el servicio de Kessler en varias ocasiones y cerrando el set con un cómodo 6-1. El segundo set fue más disputado, con un intercambio de quiebres que finalmente se decidió en un tie-break a favor de Kessler. Sin embargo, en el tercer set, Andreeva retomó el control del partido, rompiendo el servicio de Kessler en múltiples ocasiones y sellando su victoria con otro 6-1. Este resultado permite a Mirra Andreeva avanzar a la siguiente ronda del Miami Open, donde buscará seguir demostrando su buen nivel en la competición.



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