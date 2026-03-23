Mirra Andreeva 1 - 2 Victoria Mboko: resumen y estadísticas del partido de Miami Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 23 de marzo de 2026.





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La tenista canadiense Victoria Mboko ha avanzado a los cuartos de final del torneo Miami Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la rusa Mirra Andreeva con un resultado de 7-6, 4-6, 6-0 en un encuentro que destacó por la solidez en el servicio de Mboko y su capacidad para capitalizar las oportunidades de quiebre. A lo largo del partido, Victoria Mboko demostró una notable eficacia en su servicio, manteniendo un alto porcentaje de primeros servicios y logrando importantes puntos en momentos críticos del encuentro. En el primer set, ambos contendientes mantuvieron sus servicios hasta llegar al tie break, donde Mboko se impuso, mostrando temprana determinación. A pesar de ceder el segundo set a Andreeva, quien logró un quiebre decisivo para igualar el marcador, Mboko no dejó espacio para la duda en el tercer set, donde rompió el servicio de su oponente en varias ocasiones, llevándose el set por la vía rápida y sellando su victoria. Este triunfo no solo subraya la fortaleza mental de Mboko al recuperarse después de perder el segundo set, sino también su dominio en los momentos de presión, aspectos cruciales para su éxito en el torneo. Con este resultado, Mboko continúa su camino en el Miami Open, enfrentándose a nuevos desafíos en su búsqueda por el título.



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