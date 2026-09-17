Nauhany Leme Da Silva 0 - 2 Kaitlin Quevedo: resumen y estadísticas del partido de Sao Paulo Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 17 de septiembre de 2026.





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La tenista española Kaitlin Quevedo ha avanzado a los cuartos de final del torneo de Sao Paulo Open, de categoría WTA 250 y que se disputa en pista dura, tras ganar por la vía rápida a la brasileña Nauhany Leme Da Silva con un resultado de 6-2, 6-1 en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 13 minutos. En el primer set, Kaitlin Quevedo logró romper el servicio de Nauhany Leme Da Silva en cuatro ocasiones, lo que le permitió ganar el set 6-2. Nauhany solo pudo mantener su servicio una vez, mientras que Kaitlin mantuvo su servicio en tres ocasiones. En el segundo set, Kaitlin continuó con su dominio, rompiendo el servicio de Nauhany en tres ocasiones más. Nauhany solo pudo romper el servicio de Kaitlin una vez, y Kaitlin mantuvo su servicio en tres ocasiones, cerrando el set 6-1. En términos de estadísticas de saque, Kaitlin Quevedo tuvo un 1st Serve Percentage del 58% y logró ganar el 57% de sus puntos de servicio en total. Nauhany Leme Da Silva, por su parte, tuvo un 1st Serve Percentage del 51% y ganó el 40% de sus puntos de servicio en total. Kaitlin también destacó en los puntos de retorno, ganando el 60% de ellos.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



