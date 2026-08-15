Novak Djokovic 1 - 2 Thiago Agustin Tirante: resumen y estadísticas del partido de Cincinnati Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 15 de agosto de 2026.





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El tenista argentino Thiago Agustin Tirante ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Cincinnati Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al serbio Novak Djokovic por 2-6, 6-4, 6-4. **Resumen del partido:** - **Set 1:** Novak Djokovic ganó el set 6-2. Djokovic logró dos quiebres de servicio en los juegos 6 y 8, mientras que Tirante no pudo romper el servicio de Djokovic en ningún momento del set. - **Set 2:** Thiago Agustin Tirante se llevó el set 6-4. Tirante rompió el servicio de Djokovic en el noveno juego, lo que fue crucial para llevarse el set. - **Set 3:** Tirante ganó el set 6-4, nuevamente rompiendo el servicio de Djokovic en el último juego del set para asegurar la victoria. **Estadísticas destacadas:** - **Novak Djokovic:** - 1st Serve Percentage: 56% - 1st Serve Points Won: 25 - 2nd Serve Points Won: 10 - Break Points Saved: 8 de 13 - Total Points Won: 56 - **Thiago Agustin Tirante:** - 1st Serve Percentage: 49% - 1st Serve Points Won: 16 - 2nd Serve Points Won: 6 - Break Points Saved: 4 de 6 - Total Points Won: 44 Thiago Agustin Tirante avanzó a la siguiente ronda, los dieciseisavos de final, después de superar a Novak Djokovic en un partido disputado en la pista dura del Cincinnati Open.



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