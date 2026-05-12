Osasuna 1 - 2 Atlético de Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 36 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 12 de mayo de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Atlético de Madrid se impuso este sábado por 1-2 a Osasuna en el Estadio El Sadar, en un partido marcado por la intervención del VAR y una expulsión determinante. Los rojiblancos abrieron el marcador con un penalti convertido por Ademola Lookman en el minuto 15. A pesar de que Osasuna dominó en posesión y remates, el Atlético amplió la ventaja con un gol de Alexander Soerloth en el minuto 71, asistido por Marcos Llorente, quien fue expulsado por doble amarilla en el minuto 79. La expulsión de Llorente no impidió que los visitantes mantuvieran su ventaja, aunque Enrique Barja recortó distancias para Osasuna en el tiempo de descuento. El VAR anuló un penalti a favor de Osasuna en el minuto 45(+1), lo que pudo haber cambiado el rumbo del partido. Con esta victoria, el Atlético de Madrid se mantiene en la cuarta posición, asegurando su clasificación para la próxima edición de la Champions, ya que la diferencia de puntos con el quinto clasificado es insalvable a falta de dos jornadas. Por su parte, Osasuna, que mostró un juego ofensivo liderado por Ante Budimir, permanece en la undécima posición, sin opciones de acceder a competiciones europeas. El partido también dejó como protagonista a Lookman, quien fue clave en el ataque del Atlético, y a un Osasuna que, a pesar de su dominio en el juego, no pudo evitar la derrota.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: OSASUNA 1 - ATLÉTICO DE MADRID 2 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

OSASUNA: Aitor Fernandez; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Javi Galan (Abel Bretones, min.60); Jon Moncayola, Lucas Torro (Aimar Oroz, min.72), Ruben Garcia (Raul Garcia, min.60), Moi Gomez (Asier Osambela, min.72), Raul Moro (Enrique Barja, min.37), Ante Budimir.



ATLÉTICO DE MADRID: Juan Musso; Marcos Llorente, David Hancko, Matteo Ruggeri, Marc Pubill; Obed Vargas, Rodrigo Mendoza (Robin Le Normand, min.18), Koke, Thiago Almada (Alexander Soerloth, min.46); Antoine Griezmann, Ademola Lookman (Clement Lenglet, min.82).



--GOLES.

0-1, min.15: Ademola Lookman, de penalti.

0-2, min.71: Alexander Soerloth (Marcos Llorente) .

1-2, min.90(+1): Enrique Barja.

Amarilla al banquillo, a Diego Simeone del Atlético en el minuto 83 .

Penalty pitado a favor del Osasuna anulado, que había cometido Juan Musso en el minuto 45 (+1).





--ÁRBITRO.

Jose Luis Guzman, asistido en las bandas por Jose Luis Martinez y Ivan Rios, en el VAR: Jose Antonio Lopez y Juan Luis Pulido. Amonestó a Javi Galan (min.14), Ruben Garcia (min.30), Ante Budimir (min.45+9), Enrique Barja (min.57), Alejandro Catena (min.85), Flavien Boyomo (min.90+2), por parte del OSASUNA. Amonestó a Marcos Llorente (min.52), Koke (min.57), Marc Pubill (min.59), Robin Le Normand (min.85), y, además expulso por doble amarilla a Marcos Llorente (min.79), por parte del ATLÉTICO DE MADRID.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.12: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un posible penalti para el Atlético Madrid.



Min.13: Después de revisar el VAR, el árbitro cambió su decisión y decidió otorgar un penal para el Atlético Madrid.



Min.45(+1) : La tarjeta para Juan Musso del Atlético Madrid fue anulada por intervención del VAR.



Min.45(+3) : VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para Osasuna.



Min.45(+4) : ¡Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió anular el penal para Osasuna!



Min.45(+1) : ¡PENALTI! - Juan Musso del Atlético Madrid comete un penalti contra Ante Budimir.



Min.45(+5) : ¡SIN TARJETA! - Después de revisar la situación, el árbitro revoca la tarjeta otorgada a Juan Musso del Atlético Madrid.





--ESTADIO.

Estadio El Sadar (18,647 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Osasuna Atlético de Madrid Goles 1 2 Remates Fuera 10 1 Remates 23 5 Pases Totales 477 358 Corners 8 4 Faltas 15 12 Posesión 58% 42% Tiros Bloqueados 8 0 Fueras de Juego 0 2 Tarjetas Amarillas 6 4 Tarjetas Rojas 0 1 Asistencias 1 1 Ataques 129 58 Ataques Peligrosos 86 26 Centros 18 4 Saques de Banda 22 12 Saques de Portería 2 11 Tratamientos 1 1 Sustituciones 5 3 Tiros de Falta 14 15 Paradas 2 4 Contra Golpes 6 5



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 91 35 2 Champions Real Madrid 77 35 3 Champions Villarreal 69 35 4 Champions Atlético 66 36 5 Champions Betis 57 36 6 Europa League Celta 50 36 7 Conference League Getafe 45 35 11 Permanencia Osasuna 42 36 18 Descenso Girona 39 35 19 Descenso Alavés 37 35 20 Descenso Real Oviedo 29 35



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/05/2026 LaLiga Osasuna 1-2 Atlético 18/10/2025 LaLiga Atlético 1-0 Osasuna 15/05/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Atlético 12/01/2025 LaLiga Atlético 1-0 Osasuna 19/05/2024 LaLiga Atlético 1-4 Osasuna









-Últimos Resultados del Osasuna.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/05/2026 LaLiga Osasuna 1-2 Atlético 08/05/2026 LaLiga Levante 3-2 Osasuna 02/05/2026 LaLiga Osasuna 1-2 Barcelona 26/04/2026 LaLiga Osasuna 2-1 Sevilla 21/04/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Osasuna









-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/05/2026 LaLiga Osasuna 1-2 Atlético 09/05/2026 LaLiga Atlético 0-1 Celta 05/05/2026 Champions Arsenal 1-0 Atlético 02/05/2026 LaLiga Valencia 0-2 Atlético 29/04/2026 Champions Atlético 1-1 Arsenal









-Próximos partidos del Osasuna.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 17/05/2026 19:00 LaLiga Osasuna Espanyol 23/05/2026 21:00 LaLiga Getafe Osasuna









-Próximos partidos del Atlético de Madrid.

