Osasuna 1 - 0 Girona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Osasuna 1 - 0 Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 21 de marzo de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En un encuentro disputado en el Estadio El Sadar, Osasuna logró imponerse por la mínima diferencia de 1-0 frente al Girona, con un gol decisivo de Ante Budimir en el minuto 80, asistido por Enrique Barja. A pesar de que Girona tuvo una mayor posesión del balón con un 52% frente al 48% de Osasuna, fueron los locales quienes aprovecharon sus oportunidades, destacando por su mayor número de remates totales, 19 contra 5 del Girona. Este resultado deja a Osasuna con 37 puntos tras 29 jornadas, ubicándose en la novena posición, mientras que Girona, con 34 puntos, se sitúa en la duodécima posición, manteniendo la lucha por alejarse de las posiciones de descenso. El partido estuvo marcado por la intensidad y la lucha por el control del juego, donde Osasuna demostró eficacia al convertir una de sus oportunidades clave en gol. El arbitraje de Jose Luis Guzman, asistido en las bandas por Jose Luis Martinez y Ivan Rios, y en el VAR por Jorge Figueroa y Guillermo Cuadra, no tuvo incidencias mayores que alteraran el resultado final del encuentro. Las tarjetas amarillas mostradas a Javi Galan y Jon Moncayola de Osasuna, y a Viktor Tsigankov del Girona, reflejaron la disputa intensa en el terreno de juego, pero sin acciones que requirieran intervención decisiva del VAR para cambiar el curso del partido.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: OSASUNA 1 - GIRONA 0 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Javi Galan; Iker Munoz (Asier Osambela, min.83), Ruben Garcia (Abel Bretones, min.83), Victor Munoz, Jon Moncayola, Aimar Oroz (Enrique Barja, min.69), Ante Budimir (Raul Garcia, min.83).



GIRONA: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon, Vitor Reis, Daley Blind, Arnau Martinez (Alex Moreno, min.75); Fran Beltran (Abel Ruiz, min.86), Axel Witsel, Viktor Tsigankov (Thomas Lemar, min.86), Azzedine Ounahi, Joel Roca (Claudio Echeverri, min.60), Vladyslav Vanat (Ivan Martin, min.75).



--GOLES.

1-0, min.80: Ante Budimir (Enrique Barja) .





--ÁRBITRO.

Jose Luis Guzman, asistido en las bandas por Jose Luis Martinez y Ivan Rios, en el VAR: Jorge Figueroa y Guillermo Cuadra. Amonestó a Javi Galan (min.59), Jon Moncayola (min.90+3), por parte del OSASUNA. Amonestó a Viktor Tsigankov (min.39), por parte del GIRONA.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio El Sadar



-Estadísticas del partido.

Estadística Osasuna Girona Goles 1 0 Remates Fuera 5 2 Remates 19 5 Pases Totales 438 492 Corners 6 2 Faltas 18 7 Posesión 48% 52% Tiros Bloqueados 3 3 Fueras de Juego 0 3 Tarjetas Amarillas 2 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 0 Ataques 67 79 Ataques Peligrosos 39 46 Centros 25 13 Saques de Banda 15 18 Saques de Portería 4 6 Tratamientos 0 1 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 10 18 Paradas 0 10 Contra Golpes 5 5



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 70 28 2 Champions Real Madrid 66 28 3 Champions Villarreal 58 29 4 Champions Atlético 57 28 5 Europa League Betis 44 28 6 Conference League Celta 41 28 9 Permanencia Osasuna 37 29 12 Permanencia Girona 34 29 18 Descenso Mallorca 28 29 19 Descenso Levante 23 28 20 Descenso Real Oviedo 21 28



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/03/2026 LaLiga Osasuna 1-0 Girona 10/01/2026 LaLiga Girona 1-0 Osasuna 13/04/2025 LaLiga Osasuna 2-1 Girona 29/08/2024 LaLiga Girona 4-0 Osasuna 09/03/2024 LaLiga Girona 2-0 Osasuna









-Últimos Resultados del Osasuna.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/03/2026 LaLiga Osasuna 1-0 Girona 15/03/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Osasuna 07/03/2026 LaLiga Osasuna 2-2 Mallorca 01/03/2026 LaLiga Valencia 1-0 Osasuna 21/02/2026 LaLiga Osasuna 2-1 Real Madrid









-Últimos Resultados del Girona.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/03/2026 LaLiga Osasuna 1-0 Girona 14/03/2026 LaLiga Girona 3-0 Athletic Bilbao 07/03/2026 LaLiga Levante 1-1 Girona 01/03/2026 LaLiga Girona 1-2 Celta 23/02/2026 LaLiga Alavés 2-2 Girona









-Próximos partidos del Osasuna.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 04/04/2026 18:30 LaLiga Alavés Osasuna 12/04/2026 19:00 LaLiga Osasuna Betis 22/04/2026 19:00 LaLiga Athletic Bilbao Osasuna









-Próximos partidos del Girona.

