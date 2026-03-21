Osasuna 1 - 0 Girona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Osasuna 1 - 0 Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 21 de marzo de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En un encuentro disputado en el Estadio El Sadar, Osasuna logró imponerse por la mínima diferencia de 1-0 frente al Girona, con un gol decisivo de Ante Budimir en el minuto 80, asistido por Enrique Barja. A pesar de que Girona tuvo una mayor posesión del balón con un 52% frente al 48% de Osasuna, fueron los locales quienes aprovecharon sus oportunidades, destacando por su mayor número de remates totales, 19 contra 5 del Girona. Este resultado deja a Osasuna con 37 puntos tras 29 jornadas, ubicándose en la novena posición, mientras que Girona, con 34 puntos, se sitúa en la duodécima posición, manteniendo la lucha por alejarse de las posiciones de descenso.
El partido estuvo marcado por la intensidad y la lucha por el control del juego, donde Osasuna demostró eficacia al convertir una de sus oportunidades clave en gol. El arbitraje de Jose Luis Guzman, asistido en las bandas por Jose Luis Martinez y Ivan Rios, y en el VAR por Jorge Figueroa y Guillermo Cuadra, no tuvo incidencias mayores que alteraran el resultado final del encuentro. Las tarjetas amarillas mostradas a Javi Galan y Jon Moncayola de Osasuna, y a Viktor Tsigankov del Girona, reflejaron la disputa intensa en el terreno de juego, pero sin acciones que requirieran intervención decisiva del VAR para cambiar el curso del partido.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: OSASUNA 1 - GIRONA 0 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Javi Galan; Iker Munoz (Asier Osambela, min.83), Ruben Garcia (Abel Bretones, min.83), Victor Munoz, Jon Moncayola, Aimar Oroz (Enrique Barja, min.69), Ante Budimir (Raul Garcia, min.83).
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon, Vitor Reis, Daley Blind, Arnau Martinez (Alex Moreno, min.75); Fran Beltran (Abel Ruiz, min.86), Axel Witsel, Viktor Tsigankov (Thomas Lemar, min.86), Azzedine Ounahi, Joel Roca (Claudio Echeverri, min.60), Vladyslav Vanat (Ivan Martin, min.75).
--GOLES.
1-0, min.80: Ante Budimir (Enrique Barja) .
--ÁRBITRO.
Jose Luis Guzman, asistido en las bandas por Jose Luis Martinez y Ivan Rios, en el VAR: Jorge Figueroa y Guillermo Cuadra. Amonestó a Javi Galan (min.59), Jon Moncayola (min.90+3), por parte del OSASUNA. Amonestó a Viktor Tsigankov (min.39), por parte del GIRONA.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadio El Sadar
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Osasuna
| Girona
|Goles
| 1
| 0
|Remates Fuera
| 5
| 2
|Remates
| 19
| 5
|Pases Totales
| 438
| 492
|Corners
| 6
| 2
|Faltas
| 18
| 7
|Posesión
| 48%
| 52%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 3
|Fueras de Juego
| 0
| 3
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 67
| 79
|Ataques Peligrosos
| 39
| 46
|Centros
| 25
| 13
|Saques de Banda
| 15
| 18
|Saques de Portería
| 4
| 6
|Tratamientos
| 0
| 1
|Sustituciones
| 4
| 5
|Tiros de Falta
| 10
| 18
|Paradas
| 0
| 10
|Contra Golpes
| 5
| 5
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 70
| 28
|2
| Champions
| Real Madrid
| 66
| 28
|3
| Champions
| Villarreal
| 58
| 29
|4
| Champions
| Atlético
| 57
| 28
|5
| Europa League
| Betis
| 44
| 28
|6
| Conference League
| Celta
| 41
| 28
|9
| Permanencia
| Osasuna
| 37
| 29
|12
| Permanencia
| Girona
| 34
| 29
|18
| Descenso
| Mallorca
| 28
| 29
|19
| Descenso
| Levante
| 23
| 28
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 21
| 28
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/03/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Girona
|10/01/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Osasuna
|13/04/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Girona
|29/08/2024
| LaLiga
| Girona
| 4-0
| Osasuna
|09/03/2024
| LaLiga
| Girona
| 2-0
| Osasuna
-Últimos Resultados del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/03/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Girona
|15/03/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-1
| Osasuna
|07/03/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-2
| Mallorca
|01/03/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-0
| Osasuna
|21/02/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/03/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Girona
|14/03/2026
| LaLiga
| Girona
| 3-0
| Athletic Bilbao
|07/03/2026
| LaLiga
| Levante
| 1-1
| Girona
|01/03/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-2
| Celta
|23/02/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-2
| Girona
-Próximos partidos del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|04/04/2026 18:30
| LaLiga
| Alavés
| Osasuna
|12/04/2026 19:00
| LaLiga
| Osasuna
| Betis
|22/04/2026 19:00
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Osasuna
-Próximos partidos del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|06/04/2026 21:00
| LaLiga
| Girona
| Villarreal
|12/04/2026 19:00
| LaLiga
| Real Madrid
| Girona
|22/04/2026 19:00
| LaLiga
| Girona
| Betis