Osasuna 1 - 0 Girona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Osasuna 1 - 0 Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports
Osasuna 1 - 0 Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 21 marzo 2026 20:28
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Madrid, 21 de marzo de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En un encuentro disputado en el Estadio El Sadar, Osasuna logró imponerse por la mínima diferencia de 1-0 frente al Girona, con un gol decisivo de Ante Budimir en el minuto 80, asistido por Enrique Barja. A pesar de que Girona tuvo una mayor posesión del balón con un 52% frente al 48% de Osasuna, fueron los locales quienes aprovecharon sus oportunidades, destacando por su mayor número de remates totales, 19 contra 5 del Girona. Este resultado deja a Osasuna con 37 puntos tras 29 jornadas, ubicándose en la novena posición, mientras que Girona, con 34 puntos, se sitúa en la duodécima posición, manteniendo la lucha por alejarse de las posiciones de descenso. El partido estuvo marcado por la intensidad y la lucha por el control del juego, donde Osasuna demostró eficacia al convertir una de sus oportunidades clave en gol. El arbitraje de Jose Luis Guzman, asistido en las bandas por Jose Luis Martinez y Ivan Rios, y en el VAR por Jorge Figueroa y Guillermo Cuadra, no tuvo incidencias mayores que alteraran el resultado final del encuentro. Las tarjetas amarillas mostradas a Javi Galan y Jon Moncayola de Osasuna, y a Viktor Tsigankov del Girona, reflejaron la disputa intensa en el terreno de juego, pero sin acciones que requirieran intervención decisiva del VAR para cambiar el curso del partido.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: OSASUNA 1 - GIRONA 0 (0-0, al descanso).

--EQUIPOS.
OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Javi Galan; Iker Munoz (Asier Osambela, min.83), Ruben Garcia (Abel Bretones, min.83), Victor Munoz, Jon Moncayola, Aimar Oroz (Enrique Barja, min.69), Ante Budimir (Raul Garcia, min.83).

GIRONA: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon, Vitor Reis, Daley Blind, Arnau Martinez (Alex Moreno, min.75); Fran Beltran (Abel Ruiz, min.86), Axel Witsel, Viktor Tsigankov (Thomas Lemar, min.86), Azzedine Ounahi, Joel Roca (Claudio Echeverri, min.60), Vladyslav Vanat (Ivan Martin, min.75).

--GOLES.
1-0, min.80: Ante Budimir (Enrique Barja) .


--ÁRBITRO.
Jose Luis Guzman, asistido en las bandas por Jose Luis Martinez y Ivan Rios, en el VAR: Jorge Figueroa y Guillermo Cuadra. Amonestó a Javi Galan (min.59), Jon Moncayola (min.90+3), por parte del OSASUNA. Amonestó a Viktor Tsigankov (min.39), por parte del GIRONA.

--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna

--ESTADIO.
Estadio El Sadar

-Estadísticas del partido.



Estadística Osasuna Girona
Goles 1 0
Remates Fuera 5 2
Remates 19 5
Pases Totales 438 492
Corners 6 2
Faltas 18 7
Posesión 48% 52%
Tiros Bloqueados 3 3
Fueras de Juego 0 3
Tarjetas Amarillas 2 1
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 1 0
Ataques 67 79
Ataques Peligrosos 39 46
Centros 25 13
Saques de Banda 15 18
Saques de Portería 4 6
Tratamientos 0 1
Sustituciones 4 5
Tiros de Falta 10 18
Paradas 0 10
Contra Golpes 5 5



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 70 28
2 Champions Real Madrid 66 28
3 Champions Villarreal 58 29
4 Champions Atlético 57 28
5 Europa League Betis 44 28
6 Conference League Celta 41 28
9 Permanencia Osasuna 37 29
12 Permanencia Girona 34 29
18 Descenso Mallorca 28 29
19 Descenso Levante 23 28
20 Descenso Real Oviedo 21 28



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/03/2026 LaLiga Osasuna 1-0 Girona
10/01/2026 LaLiga Girona 1-0 Osasuna
13/04/2025 LaLiga Osasuna 2-1 Girona
29/08/2024 LaLiga Girona 4-0 Osasuna
09/03/2024 LaLiga Girona 2-0 Osasuna




-Últimos Resultados del Osasuna.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/03/2026 LaLiga Osasuna 1-0 Girona
15/03/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Osasuna
07/03/2026 LaLiga Osasuna 2-2 Mallorca
01/03/2026 LaLiga Valencia 1-0 Osasuna
21/02/2026 LaLiga Osasuna 2-1 Real Madrid




-Últimos Resultados del Girona.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/03/2026 LaLiga Osasuna 1-0 Girona
14/03/2026 LaLiga Girona 3-0 Athletic Bilbao
07/03/2026 LaLiga Levante 1-1 Girona
01/03/2026 LaLiga Girona 1-2 Celta
23/02/2026 LaLiga Alavés 2-2 Girona




-Próximos partidos del Osasuna.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
04/04/2026 18:30 LaLiga Alavés Osasuna
12/04/2026 19:00 LaLiga Osasuna Betis
22/04/2026 19:00 LaLiga Athletic Bilbao Osasuna




-Próximos partidos del Girona.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
06/04/2026 21:00 LaLiga Girona Villarreal
12/04/2026 19:00 LaLiga Real Madrid Girona
22/04/2026 19:00 LaLiga Girona Betis


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