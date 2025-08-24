Osasuna 1 - 0 Valencia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 24 de agosto de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el Estadio El Sadar, Osasuna se impuso por la mínima diferencia al Valencia, gracias a un temprano gol de Ante Budimir, asistido por Valentin Rosier en el minuto 9. El partido estuvo marcado por la expulsión de José Gaya del Valencia en el minuto 22, lo que dejó al equipo visitante con un jugador menos durante gran parte del encuentro. A pesar de la inferioridad numérica, Valencia buscó el empate, y en el tiempo añadido, una jugada fue revisada por el VAR por un posible gol, pero tras la revisión, no se tomaron acciones adicionales, manteniendo el resultado a favor de Osasuna.
Osasuna, que antes del partido se encontraba en la parte baja de la tabla, logró su primera victoria de la temporada, lo que les permitió sumar tres puntos importantes. Por otro lado, Valencia, que tuvo menos posesión y generó menos oportunidades de gol, no pudo aprovechar sus momentos en ataque, incluso después de la expulsión. La actuación destacada de Ante Budimir, no solo por su gol sino también por su participación activa en el ataque, fue clave para el triunfo de Osasuna. Este resultado deja a ambos equipos con tareas específicas para mejorar en las próximas jornadas de la competición.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: OSASUNA 1 - VALENCIA 0 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
OSASUNA: Sergio Herrera; Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Juan Cruz; Valentin Rosier, Lucas Torro (Jorge Herrando, min.78), Moi Gomez (Asier Osambela, min.84), Jon Moncayola, Victor Munoz (Ruben Garcia, min.62), Aimar Oroz (Raul Garcia, min.78), Ante Budimir.
VALENCIA: Julen Agirrezabala; Dimitri Foulquier, Cesar Tarrega, Jose Copete (Hugo Duro, min.78), Jose Gaya; Luis Rioja (Mouctar Diakhaby, min.67), Pepelu (Baptiste Santamaria, min.78), Javier Guerra (Filip Ugrinic, min.67), Diego Lopez; Arnaut Danjuma, Daniel Raba (Jesus Vazquez, min.26).
--GOLES.
1-0, min.9: Ante Budimir (Valentin Rosier) .
--ÁRBITRO.
Jesus Gil, asistido en las bandas por Angel Nevado y Juan Martinez, en el VAR: Juan Luis Pulido y Javier Iglesias. Amonestó a Lucas Torro (min.45), Valentin Rosier (min.80), por parte del OSASUNA. Amonestó a Cesar Tarrega (min.74), y, además expulsó con tarjeta roja Jose Gaya (min.22), por parte del VALENCIA.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.90(+1) : VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Valencia.
Min.90(+1) : REVISIÓN VAR - No se han tomado más acciones después de la revisión VAR.
--ESTADIO.
Estadio El Sadar (21,226 espectadores)
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Osasuna
| Valencia
|Goles
| 1
| 0
|Remates Fuera
| 6
| 2
|Remates
| 16
| 4
|Pases Totales
| 460
| 372
|Corners
| 3
| 4
|Faltas
| 13
| 13
|Posesión
| 56%
| 44%
|Tiros Bloqueados
| 6
| 1
|Fueras de Juego
| 2
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 1
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 99
| 79
|Ataques Peligrosos
| 59
| 32
|Centros
| 22
| 11
|Saques de Banda
| 15
| 21
|Saques de Portería
| 6
| 11
|Tratamientos
| 3
| 0
|Sustituciones
| 4
| 5
|Tiros de Falta
| 14
| 15
|Paradas
| 1
| 3
|Contra Golpes
| 3
| 1
###WidgetCompleto###
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 6
| 2
|2
| Champions
| Betis
| 4
| 2
|3
| Champions
| Rayo
| 3
| 1
|4
| Champions
| Getafe
| 3
| 1
|5
| Champions
| Villarreal
| 3
| 1
|6
| Europa League
| Athletic Bilbao
| 3
| 1
|7
| Europa League
| Espanyol
| 3
| 1
|8
| Conference League
| Real Madrid
| 3
| 1
|12
| Permanencia
| Valencia
| 1
| 1
|17
| Permanencia
| Osasuna
| 0
| 1
|18
| Descenso
| Levante
| 0
| 2
|19
| Descenso
| Girona
| 0
| 1
|20
| Descenso
| Oviedo
| 0
| 1
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/08/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Valencia
|02/03/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 3-3
| Valencia
|24/09/2024
| LaLiga
| Valencia
| 0-0
| Osasuna
|15/04/2024
| LaLiga
| Osasuna
| 0-1
| Valencia
|27/08/2023
| LaLiga
| Valencia
| 1-2
| Osasuna
-Últimos Resultados del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/08/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Valencia
|19/08/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-0
| Osasuna
|24/05/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Osasuna
|18/05/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Espanyol
|15/05/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Atlético
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/08/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Valencia
|16/08/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Real Sociedad
|23/05/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Valencia
|18/05/2025
| LaLiga
| Valencia
| 0-1
| Athletic Bilbao
|14/05/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Valencia
-Próximos partidos del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|31/08/2025 19:30
| LaLiga
| Espanyol
| Osasuna
|14/09/2025 18:30
| LaLiga
| Osasuna
| Rayo
|21/09/2025 19:00
| LaLiga
| Villarreal
| Osasuna
-Próximos partidos del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|29/08/2025 21:30
| LaLiga
| Valencia
| Getafe
|14/09/2025 19:00
| LaLiga
| Barcelona
| Valencia
|21/09/2025 19:00
| LaLiga
| Valencia
| Athletic Bilbao