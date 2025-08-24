Osasuna 1 - 0 Valencia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 24 de agosto de 2025.

En el Estadio El Sadar, Osasuna se impuso por la mínima diferencia al Valencia, gracias a un temprano gol de Ante Budimir, asistido por Valentin Rosier en el minuto 9. El partido estuvo marcado por la expulsión de José Gaya del Valencia en el minuto 22, lo que dejó al equipo visitante con un jugador menos durante gran parte del encuentro. A pesar de la inferioridad numérica, Valencia buscó el empate, y en el tiempo añadido, una jugada fue revisada por el VAR por un posible gol, pero tras la revisión, no se tomaron acciones adicionales, manteniendo el resultado a favor de Osasuna. Osasuna, que antes del partido se encontraba en la parte baja de la tabla, logró su primera victoria de la temporada, lo que les permitió sumar tres puntos importantes. Por otro lado, Valencia, que tuvo menos posesión y generó menos oportunidades de gol, no pudo aprovechar sus momentos en ataque, incluso después de la expulsión. La actuación destacada de Ante Budimir, no solo por su gol sino también por su participación activa en el ataque, fue clave para el triunfo de Osasuna. Este resultado deja a ambos equipos con tareas específicas para mejorar en las próximas jornadas de la competición.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: OSASUNA 1 - VALENCIA 0 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

OSASUNA: Sergio Herrera; Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Juan Cruz; Valentin Rosier, Lucas Torro (Jorge Herrando, min.78), Moi Gomez (Asier Osambela, min.84), Jon Moncayola, Victor Munoz (Ruben Garcia, min.62), Aimar Oroz (Raul Garcia, min.78), Ante Budimir.



VALENCIA: Julen Agirrezabala; Dimitri Foulquier, Cesar Tarrega, Jose Copete (Hugo Duro, min.78), Jose Gaya; Luis Rioja (Mouctar Diakhaby, min.67), Pepelu (Baptiste Santamaria, min.78), Javier Guerra (Filip Ugrinic, min.67), Diego Lopez; Arnaut Danjuma, Daniel Raba (Jesus Vazquez, min.26).



--GOLES.

1-0, min.9: Ante Budimir (Valentin Rosier) .





--ÁRBITRO.

Jesus Gil, asistido en las bandas por Angel Nevado y Juan Martinez, en el VAR: Juan Luis Pulido y Javier Iglesias. Amonestó a Lucas Torro (min.45), Valentin Rosier (min.80), por parte del OSASUNA. Amonestó a Cesar Tarrega (min.74), y, además expulsó con tarjeta roja Jose Gaya (min.22), por parte del VALENCIA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.90(+1) : VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Valencia.



Min.90(+1) : REVISIÓN VAR - No se han tomado más acciones después de la revisión VAR.





--ESTADIO.

Estadio El Sadar (21,226 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Osasuna Valencia Goles 1 0 Remates Fuera 6 2 Remates 16 4 Pases Totales 460 372 Corners 3 4 Faltas 13 13 Posesión 56% 44% Tiros Bloqueados 6 1 Fueras de Juego 2 1 Tarjetas Amarillas 2 1 Tarjetas Rojas 0 1 Asistencias 1 0 Ataques 99 79 Ataques Peligrosos 59 32 Centros 22 11 Saques de Banda 15 21 Saques de Portería 6 11 Tratamientos 3 0 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 14 15 Paradas 1 3 Contra Golpes 3 1



