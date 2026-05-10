Oviedo 0 - 0 Getafe | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 35 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 10 de mayo de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Real Oviedo y el Getafe empataron sin goles este lunes en el Nuevo Carlos Tartiere, en un partido marcado por las expulsiones y el dominio visitante. El conjunto azulón, que tuvo mayor posesión del balón y generó más ocasiones de peligro, no logró concretar sus oportunidades en gol. El equipo local sufrió dos expulsiones, primero Javi López en el minuto 54 tras revisión del VAR, y luego Kwasi Sibo en el minuto 78, lo que condicionó su capacidad ofensiva. A pesar de jugar con dos hombres menos, el Oviedo resistió los embates del Getafe, que no pudo aprovechar su superioridad numérica para llevarse los tres puntos. Luis Milla fue uno de los jugadores más participativos en el ataque del Getafe, pero sus esfuerzos no fueron suficientes para romper el empate.

Con este resultado, el Real Oviedo sigue en la última posición de la tabla con 29 puntos, mientras que el Getafe se mantiene en la séptima posición con 45 puntos, quedando en zona de clasificación para la Conference League. A falta de tres jornadas para el final de la temporada, el Barcelona se mantiene como líder con 88 puntos, asegurando su clasificación para la Champions. Por otro lado, el Oviedo está al borde del descenso, ya que se encuentra a ocho puntos de la salvación con solo nueve puntos por disputar. El Getafe, aunque en una posición más cómoda, deberá seguir sumando para asegurar su participación en competiciones europeas la próxima temporada.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: OVIEDO 0 - GETAFE 0 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal (Lucas Ahijado, min.85), Eric Bailly (David Costas, min.13), Dani Calvo, Javi Lopez; Kwasi Sibo, Haissem Hassan (Rahim Alhassane, min.58), Thiago Fernandez (Santi Cazorla, min.64), Alberto Reina; Ilyas Chaira (Thiago Borbas, min.84), Federico Vinas (Alex Fores, min.84).



GETAFE: David Soria; Juan Iglesias (Borja Mayoral, min.86), Abdelkabir Abqar (Alex Sancris, min.74), Domingos Duarte, Zaid Abner Romero, Davinchi (Javier Munoz, min.64); Luis Milla, Djene, Mauro Arambarri; Mario Martin (Luis Vazquez, min.46), Martin Satriano.



--GOLES.





--ÁRBITRO.

Cesar Soto, asistido en las bandas por Carlos Alvarez y Ruben Becerril, en el VAR: Jorge Figueroa y Juan Luis Pulido. Amonestó a Federico Vinas (min.14), David Costas (min.73), y, además expulsó con tarjeta roja Javi Lopez (min.54), Kwasi Sibo (min.78), por parte del OVIEDO. Amonestó a Abdelkabir Abqar (min.69), Alex Sancris (min.90+2), por parte del GETAFE.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.52: La tarjeta para Javi López del Real Oviedo fue anulada por intervención del VAR.



Min.53: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, una posible tarjeta para un jugador del Real Oviedo.



Min.78: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, una posible tarjeta para un jugador del Real Oviedo.



Min.54: ¡TARJETA ROJA! - Después de revisar el juego, el árbitro decide cambiar la tarjeta amarilla originalmente mostrada a Javi López del Real Oviedo por una tarjeta roja.



Min.78: ¡TARJETA! - Después de revisar la situación, el árbitro decide mostrar una tarjeta a Kwasi Sibo del Real Oviedo.





--ESTADIO.

Nuevo Carlos Tartiere (19,135 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Oviedo Getafe Goles 0 0 Remates Fuera 2 7 Remates 7 22 Pases Totales 348 393 Corners 1 9 Faltas 9 16 Posesión 46% 54% Tiros Bloqueados 1 11 Fueras de Juego 6 2 Tarjetas Amarillas 2 2 Tarjetas Rojas 2 0 Asistencias 0 0 Ataques 101 105 Ataques Peligrosos 29 64 Centros 1 9 Saques de Banda 23 25 Saques de Portería 11 3 Tratamientos 7 4 Sustituciones 6 4 Tiros de Falta 18 15 Paradas 4 4 Contra Golpes 2 4



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 88 34 2 Champions Real Madrid 77 34 3 Champions Villarreal 69 35 4 Champions Atlético 63 35 5 Champions Betis 54 35 6 Europa League Celta 50 35 7 Conference League Getafe 45 35 18 Descenso Alavés 37 35 19 Descenso Levante 36 35 20 Descenso Real Oviedo 29 35



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/05/2026 LaLiga Real Oviedo 0-0 Getafe 13/09/2025 LaLiga Getafe 2-0 Real Oviedo









-Últimos Resultados del Oviedo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/05/2026 LaLiga Real Oviedo 0-0 Getafe 03/05/2026 LaLiga Betis 3-0 Real Oviedo 26/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-2 Elche 23/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-1 Villarreal 12/04/2026 LaLiga Celta 0-3 Real Oviedo









-Últimos Resultados del Getafe.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/05/2026 LaLiga Real Oviedo 0-0 Getafe 03/05/2026 LaLiga Getafe 0-2 Rayo 25/04/2026 LaLiga Getafe 0-2 Barcelona 22/04/2026 LaLiga Real Sociedad 0-1 Getafe 13/04/2026 LaLiga Levante 1-0 Getafe









-Próximos partidos del Oviedo.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 14/05/2026 21:30 LaLiga Real Madrid Real Oviedo 17/05/2026 19:00 LaLiga Real Oviedo Alavés 24/05/2026 19:00 LaLiga Mallorca Real Oviedo









-Próximos partidos del Getafe.

