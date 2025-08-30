Oviedo 1 - 0 Real Sociedad | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 30 de agosto de 2025.

En un encuentro disputado en el Nuevo Carlos Tartiere, el Oviedo logró una victoria por la mínima diferencia de 1-0 ante la Real Sociedad, marcador que se definió en la primera parte del juego. El único gol del partido llegó en el minuto 40 por obra de Leander Dendoncker, quien aprovechó una asistencia de Haissem Hassan para poner en ventaja al equipo local. A pesar de la derrota, la Real Sociedad mostró un mayor control del juego, evidenciado en una posesión del balón del 56% y un total de 9 remates, frente a los 5 del Oviedo, pero no logró concretar sus oportunidades en goles.

La actuación arbitral de Adrian Cordero, asistido en las bandas por Israel Barcena y Judit Romano y en el VAR por Carlos del Cerro y Mario Melero, incluyó amonestaciones para Josip Brekalo y Haissem Hassan del Oviedo, y para Duje Caleta-Car de la Real Sociedad, sin que se reportaran incidencias significativas por parte del VAR que alteraran decisiones cruciales del encuentro. Este resultado deja al Oviedo con sus primeros tres puntos en la competición, mientras que la Real Sociedad se queda con dos puntos tras dos jornadas, reflejando la alta competitividad en las primeras etapas de la liga.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: OVIEDO 1 - REAL SOCIEDAD 0 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, David Costas, Dani Calvo, Rahim Alhassane; Ilyas Chaira (Haissem Hassan, min.31), Leander Dendoncker, Alberto Reina (Kwasi Sibo, min.73), Ovie Ejaria (Santi Cazorla, min.61); Luka Ilic (Josip Brekalo, min.73), Federico Vinas (Jose Salomon Rondon, min.61).



REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Duje Caleta-Car, Aihen Munoz (Sergio Gomez, min.71); Takefusa Kubo (Goncalo Guedes, min.65), Pablo Marin (Jon Karrikaburu, min.56), Jon Gorrotxategi (Benat Turrientes, min.78), Ander Barrenetxea; Mikel Oyarzabal (Luka Sucic, min.78), Orri Oskarsson (Brais Mendez, min.56).



--GOLES.

1-0, min.40: Leander Dendoncker (Haissem Hassan) .





--ÁRBITRO.

Adrian Cordero, asistido en las bandas por Israel Barcena y Judit Romano, en el VAR: Carlos del Cerro y Mario Melero. Amonestó a Josip Brekalo (min.84), Haissem Hassan (min.90+5), por parte del OVIEDO. Amonestó a Duje Caleta-Car (min.45+6), por parte del REAL SOCIEDAD.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Nuevo Carlos Tartiere



-Estadísticas del partido.

Estadística Oviedo Real Sociedad Goles 1 0 Remates Fuera 4 3 Remates 5 9 Pases Totales 170 223 Corners 1 10 Faltas 4 17 Posesión 44% 56% Tiros Bloqueados 0 0 Fueras de Juego 2 1 Tarjetas Amarillas 2 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 0 Ataques 31 52 Ataques Peligrosos 12 29 Centros 3 7 Saques de Banda 1 3 Saques de Portería 3 4 Tratamientos 1 0 Sustituciones 5 6 Tiros de Falta 18 6 Paradas 6 0 Contra Golpes 1 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Villarreal 6 2 2 Champions Barcelona 6 2 3 Champions Real Madrid 6 2 4 Champions Athletic Bilbao 6 2 5 Europa League Getafe 6 3 6 Conference League Elche 5 3 13 Permanencia Real Sociedad 2 2 18 Descenso Levante 0 3 19 Descenso Oviedo 0 2 20 Descenso Girona 0 2



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 30/08/2025 LaLiga Oviedo 1-0 Real Sociedad









-Últimos Resultados del Oviedo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 30/08/2025 LaLiga Oviedo 1-0 Real Sociedad 24/08/2025 LaLiga Oviedo 0-3 Real Madrid 15/08/2025 LaLiga Villarreal 2-0 Oviedo 21/06/2025 LaLiga Oviedo 3-1 CD Mirandes 15/06/2025 LaLiga CD Mirandes 1-0 Oviedo









-Últimos Resultados del Real Sociedad.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 30/08/2025 LaLiga Oviedo 1-0 Real Sociedad 24/08/2025 LaLiga Real Sociedad 2-2 Espanyol 16/08/2025 LaLiga Valencia 1-1 Real Sociedad 24/05/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Real Sociedad 18/05/2025 LaLiga Real Sociedad 3-2 Girona









-Próximos partidos del Oviedo.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 13/09/2025 14:00 LaLiga Getafe Oviedo 21/09/2025 19:00 LaLiga Elche Oviedo 24/09/2025 19:00 LaLiga Oviedo Barcelona









-Próximos partidos del Real Sociedad.

