PSV Eindhoven 2 - 3 Atlético de Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

PSV Eindhoven 2 - 3 Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de Champions
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 9 diciembre 2025 22:56
Madrid, 9 de diciembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En un emocionante encuentro disputado en el Philips Stadion, el Atlético de Madrid logró imponerse por 3-2 ante el PSV Eindhoven, en un partido marcado por la igualdad en posesión y un alto número de remates por ambos equipos. Los locales, a pesar de su esfuerzo y de adelantarse en el marcador gracias a un gol de Guus Til asistido por Couhaib Driouech en el minuto 10, no pudieron mantener la ventaja frente a un Atlético de Madrid que mostró eficacia frente al arco rival. Julian Alvarez, David Hancko y Alexander Soerloth, este último con asistencia de Pablo Barrios, fueron los autores de los goles que dieron la vuelta al marcador a favor del equipo visitante, mientras que Ricardo Pepi, asistido por Ivan Perisic, acortó distancias para el PSV Eindhoven en el tramo final del partido. El encuentro estuvo caracterizado por una activa participación en ataque de ambos equipos, reflejada en el número de remates y ataques peligrosos, y una distribución de posesión bastante equilibrada, con un ligero dominio del PSV Eindhoven. No hubo incidencias relevantes del VAR que alteraran decisiones cruciales del árbitro, Michael Oliver, quien tuvo que intervenir en varias ocasiones para amonestar a jugadores de ambos equipos debido a la intensidad del juego. A pesar de los esfuerzos del PSV Eindhoven por cambiar el resultado, el Atlético de Madrid logró mantener la ventaja y llevarse tres puntos cruciales que le permiten seguir en la pelea por los primeros puestos de la clasificación.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: PSV EINDHOVEN 2 - ATLÉTICO DE MADRID 3 (1-1, al descanso).

--EQUIPOS.
PSV EINDHOVEN: Matej Kovar; Sergino Dest, Jerdy Schouten, Yarek Gasiorowski (Dennis Man, min.59), Anass Salah-Eddine; Paul Wanner (Armando Obispo, min.59), Mauro Junior, Joey Veerman; Guus Til (Ricardo Pepi, min.73), Ismael Saibari, Couhaib Driouech (Ivan Perisic, min.81).

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Nahuel Molina, David Hancko, Matteo Ruggeri, Marc Pubill; Giuliano Simeone (Robin Le Normand, min.89), Pablo Barrios, Koke (Antoine Griezmann, min.76), Nico Gonzalez (Conor Gallagher, min.69); Alexander Soerloth (Thiago Almada, min.76), Julian Alvarez.

--GOLES.
1-0, min.10: Guus Til (Couhaib Driouech) .
1-1, min.37: Julian Alvarez (Alexander Soerloth) .
1-2, min.52: David Hancko (Nahuel Molina) .
1-3, min.56: Alexander Soerloth (Pablo Barrios) .
2-3, min.85: Ricardo Pepi (Ivan Perisic) .
Amarilla al banquillo, a Diego Simeone del Atlético en el minuto 39 .


--ÁRBITRO.
Michael Oliver, asistido en las bandas por Stuart Burt y James Mainwaring, en el VAR: Michael Salisbury y Stuart Attwell. Amonestó a Ismael Saibari (min.20), Jerdy Schouten (min.33), Mauro Junior (min.41), Yarek Gasiorowski (min.54), por parte del PSV EINDHOVEN. Amonestó a Giuliano Simeone (min.48), Pablo Barrios (min.50), Matteo Ruggeri (min.90+2), por parte del ATLÉTICO DE MADRID.

--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna

--ESTADIO.
Philips Stadion

-Estadísticas del partido.



Estadística PSV Eindhoven Atlético de Madrid
Goles 2 3
Remates Fuera 7 4
Remates 14 15
Pases Totales 484 444
Corners 9 5
Faltas 11 15
Posesión 52% 48%
Tiros Bloqueados 4 2
Fueras de Juego 2 3
Tarjetas Amarillas 4 4
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 2 3
Ataques 105 109
Ataques Peligrosos 59 56
Centros 20 14
Saques de Banda 8 18
Saques de Portería 8 7
Tratamientos 0 3
Sustituciones 4 4
Tiros de Falta 18 13
Paradas 6 1
Contra Golpes 8 4



-Clasificación Actual.


Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Arsenal 15 5
2 Bayern Munich 15 6
3 Atalanta 13 6
4 Paris Saint-Germain 12 5
5 Inter 12 5
6 Real Madrid 12 5
7 Atlético 12 6
8 Tottenham Hotspur 11 6
9 Borussia Dortmund 10 5
10 Chelsea 10 6
11 Manchester City 10 5
12 Sporting CP 10 6
13 Newcastle United 9 5
14 Marseille 9 6
15 Liverpool 9 5
16 Galatasaray 9 5
17 PSV Eindhoven 8 6
18 Bayer Leverkusen 8 5
19 Barcelona 7 5
20 Qarabag FK 7 5
21 SSC Napoli 7 5
22 Juventus 6 5
23 Monaco 6 5
24 Pafos FC 6 5
25 Union St.Gilloise 6 6
26 Olympiacos 5 6
27 Brujas 4 5
28 Athletic Bilbao 4 5
29 Eintracht Frankfurt 4 5
30 FC Copenhague 4 5
31 Benfica 3 5
32 Slavia Prague 3 6
33 Bodoe/Glimt 2 5
34 Villarreal 1 5
35 Kairat Almaty 1 6
36 Ajax 0 5



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
09/12/2025 Champions PSV Eindhoven 2-3 Atlético




-Últimos Resultados del PSV Eindhoven.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
09/12/2025 Champions PSV Eindhoven 2-3 Atlético
26/11/2025 Champions Liverpool 1-4 PSV Eindhoven
04/11/2025 Champions Olympiacos 1-1 PSV Eindhoven
21/10/2025 Champions PSV Eindhoven 6-2 SSC Napoli
01/10/2025 Champions Bayer Leverkusen 1-1 PSV Eindhoven




-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
09/12/2025 Champions PSV Eindhoven 2-3 Atlético
06/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Atlético
02/12/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Atlético
29/11/2025 LaLiga Atlético 2-0 Real Oviedo
26/11/2025 Champions Atlético 2-1 Inter




-Próximos partidos del PSV Eindhoven.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
21/01/2026 21:00 Champions Newcastle United PSV Eindhoven
28/01/2026 21:00 Champions PSV Eindhoven Bayern Munich




-Próximos partidos del Atlético de Madrid.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
13/12/2025 14:00 LaLiga Atlético Valencia
21/12/2025 14:00 LaLiga Girona Atlético
04/01/2026 21:00 LaLiga Real Sociedad Atlético


