PSV Eindhoven 2 - 3 Atlético de Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

PSV Eindhoven 2 - 3 Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de Champions - EUROPA PRESS (2025)
Madrid, 9 de diciembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En un emocionante encuentro disputado en el Philips Stadion, el Atlético de Madrid logró imponerse por 3-2 ante el PSV Eindhoven, en un partido marcado por la igualdad en posesión y un alto número de remates por ambos equipos. Los locales, a pesar de su esfuerzo y de adelantarse en el marcador gracias a un gol de Guus Til asistido por Couhaib Driouech en el minuto 10, no pudieron mantener la ventaja frente a un Atlético de Madrid que mostró eficacia frente al arco rival. Julian Alvarez, David Hancko y Alexander Soerloth, este último con asistencia de Pablo Barrios, fueron los autores de los goles que dieron la vuelta al marcador a favor del equipo visitante, mientras que Ricardo Pepi, asistido por Ivan Perisic, acortó distancias para el PSV Eindhoven en el tramo final del partido.
El encuentro estuvo caracterizado por una activa participación en ataque de ambos equipos, reflejada en el número de remates y ataques peligrosos, y una distribución de posesión bastante equilibrada, con un ligero dominio del PSV Eindhoven. No hubo incidencias relevantes del VAR que alteraran decisiones cruciales del árbitro, Michael Oliver, quien tuvo que intervenir en varias ocasiones para amonestar a jugadores de ambos equipos debido a la intensidad del juego. A pesar de los esfuerzos del PSV Eindhoven por cambiar el resultado, el Atlético de Madrid logró mantener la ventaja y llevarse tres puntos cruciales que le permiten seguir en la pelea por los primeros puestos de la clasificación.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: PSV EINDHOVEN 2 - ATLÉTICO DE MADRID 3 (1-1, al descanso).
--EQUIPOS.
PSV EINDHOVEN: Matej Kovar; Sergino Dest, Jerdy Schouten, Yarek Gasiorowski (Dennis Man, min.59), Anass Salah-Eddine; Paul Wanner (Armando Obispo, min.59), Mauro Junior, Joey Veerman; Guus Til (Ricardo Pepi, min.73), Ismael Saibari, Couhaib Driouech (Ivan Perisic, min.81).
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Nahuel Molina, David Hancko, Matteo Ruggeri, Marc Pubill; Giuliano Simeone (Robin Le Normand, min.89), Pablo Barrios, Koke (Antoine Griezmann, min.76), Nico Gonzalez (Conor Gallagher, min.69); Alexander Soerloth (Thiago Almada, min.76), Julian Alvarez.
--GOLES.
1-0, min.10: Guus Til (Couhaib Driouech) .
1-1, min.37: Julian Alvarez (Alexander Soerloth) .
1-2, min.52: David Hancko (Nahuel Molina) .
1-3, min.56: Alexander Soerloth (Pablo Barrios) .
2-3, min.85: Ricardo Pepi (Ivan Perisic) .
Amarilla al banquillo, a Diego Simeone del Atlético en el minuto 39 .
--ÁRBITRO.
Michael Oliver, asistido en las bandas por Stuart Burt y James Mainwaring, en el VAR: Michael Salisbury y Stuart Attwell. Amonestó a Ismael Saibari (min.20), Jerdy Schouten (min.33), Mauro Junior (min.41), Yarek Gasiorowski (min.54), por parte del PSV EINDHOVEN. Amonestó a Giuliano Simeone (min.48), Pablo Barrios (min.50), Matteo Ruggeri (min.90+2), por parte del ATLÉTICO DE MADRID.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Philips Stadion
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| PSV Eindhoven
| Atlético de Madrid
|Goles
| 2
| 3
|Remates Fuera
| 7
| 4
|Remates
| 14
| 15
|Pases Totales
| 484
| 444
|Corners
| 9
| 5
|Faltas
| 11
| 15
|Posesión
| 52%
| 48%
|Tiros Bloqueados
| 4
| 2
|Fueras de Juego
| 2
| 3
|Tarjetas Amarillas
| 4
| 4
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 2
| 3
|Ataques
| 105
| 109
|Ataques Peligrosos
| 59
| 56
|Centros
| 20
| 14
|Saques de Banda
| 8
| 18
|Saques de Portería
| 8
| 7
|Tratamientos
| 0
| 3
|Sustituciones
| 4
| 4
|Tiros de Falta
| 18
| 13
|Paradas
| 6
| 1
|Contra Golpes
| 8
| 4
-Clasificación Actual.
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Arsenal
| 15
| 5
|2
| Bayern Munich
| 15
| 6
|3
| Atalanta
| 13
| 6
|4
| Paris Saint-Germain
| 12
| 5
|5
| Inter
| 12
| 5
|6
| Real Madrid
| 12
| 5
|7
| Atlético
| 12
| 6
|8
| Tottenham Hotspur
| 11
| 6
|9
| Borussia Dortmund
| 10
| 5
|10
| Chelsea
| 10
| 6
|11
| Manchester City
| 10
| 5
|12
| Sporting CP
| 10
| 6
|13
| Newcastle United
| 9
| 5
|14
| Marseille
| 9
| 6
|15
| Liverpool
| 9
| 5
|16
| Galatasaray
| 9
| 5
|17
| PSV Eindhoven
| 8
| 6
|18
| Bayer Leverkusen
| 8
| 5
|19
| Barcelona
| 7
| 5
|20
| Qarabag FK
| 7
| 5
|21
| SSC Napoli
| 7
| 5
|22
| Juventus
| 6
| 5
|23
| Monaco
| 6
| 5
|24
| Pafos FC
| 6
| 5
|25
| Union St.Gilloise
| 6
| 6
|26
| Olympiacos
| 5
| 6
|27
| Brujas
| 4
| 5
|28
| Athletic Bilbao
| 4
| 5
|29
| Eintracht Frankfurt
| 4
| 5
|30
| FC Copenhague
| 4
| 5
|31
| Benfica
| 3
| 5
|32
| Slavia Prague
| 3
| 6
|33
| Bodoe/Glimt
| 2
| 5
|34
| Villarreal
| 1
| 5
|35
| Kairat Almaty
| 1
| 6
|36
| Ajax
| 0
| 5
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/12/2025
| Champions
| PSV Eindhoven
| 2-3
| Atlético
-Últimos Resultados del PSV Eindhoven.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/12/2025
| Champions
| PSV Eindhoven
| 2-3
| Atlético
|26/11/2025
| Champions
| Liverpool
| 1-4
| PSV Eindhoven
|04/11/2025
| Champions
| Olympiacos
| 1-1
| PSV Eindhoven
|21/10/2025
| Champions
| PSV Eindhoven
| 6-2
| SSC Napoli
|01/10/2025
| Champions
| Bayer Leverkusen
| 1-1
| PSV Eindhoven
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/12/2025
| Champions
| PSV Eindhoven
| 2-3
| Atlético
|06/12/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Atlético
|02/12/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Atlético
|29/11/2025
| LaLiga
| Atlético
| 2-0
| Real Oviedo
|26/11/2025
| Champions
| Atlético
| 2-1
| Inter
-Próximos partidos del PSV Eindhoven.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|21/01/2026 21:00
| Champions
| Newcastle United
| PSV Eindhoven
|28/01/2026 21:00
| Champions
| PSV Eindhoven
| Bayern Munich
-Próximos partidos del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|13/12/2025 14:00
| LaLiga
| Atlético
| Valencia
|21/12/2025 14:00
| LaLiga
| Girona
| Atlético
|04/01/2026 21:00
| LaLiga
| Real Sociedad
| Atlético