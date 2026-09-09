Qinwen Zheng 1 - 2 Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de US Open WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 9 de septiembre de 2026.





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Elena Rybakina ha avanzado a las semifinales del torneo US Open, de categoría Grand Slam, que se disputa en pista dura, tras ganar a la china Qinwen Zheng por 3-6, 6-1, 6-4 en un partido que duró 2 horas y 14 minutos. En el primer set, Qinwen Zheng se impuso 6-3, logrando un break crucial en el octavo juego. Elena Rybakina respondió en el segundo set con un contundente 6-1, rompiendo el servicio de Zheng en dos ocasiones. En el set decisivo, Rybakina ganó 6-4, asegurando un break en el noveno juego para sellar su victoria. Estadísticamente, Rybakina tuvo un 1st Serve Percentage del 57% y salvó 3 de 3 break points en el partido. Zheng, por su parte, logró un 49% en 1st Serve Percentage y salvó 10 de 11 break points.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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