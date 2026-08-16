Quentin Halys 0 - 0 Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Cincinnati Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 16 de agosto de 2026.





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El tenista australiano Alex de Minaur ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Cincinnati Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al francés Quentin Halys en un partido que se decidió en tres sets (1-6, 6-3, 7-6) en una duración total de 2 horas y 16 minutos. En el primer set, Quentin Halys dominó con dos quiebres de servicio, llevándose el set por 6-1. En el segundo set, Alex de Minaur respondió con un quiebre crucial en el octavo juego, cerrando el set 6-3. El tercer set fue muy disputado, sin quiebres hasta llegar al tie-break, donde Alex de Minaur se impuso 7-4 para ganar el partido. En cuanto a estadísticas de servicio, Quentin Halys logró un 52% de primeros servicios y ganó el 66% de sus puntos de servicio, mientras que Alex de Minaur tuvo un 53% de primeros servicios y ganó el 69% de sus puntos de servicio.



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