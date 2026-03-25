Quentin Halys 0 - 2 Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Miami Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 25 de marzo de 2026.





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El tenista alemán Alexander Zverev ha avanzado a los cuartos de final del torneo Miami Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al francés Quentin Halys (7-6, 7-6) en un partido que no ha concedido ningún 'break' a su rival. Durante el encuentro, Zverev demostró solidez en su servicio, manteniendo todos sus juegos de servicio a lo largo de los dos sets disputados, lo que le permitió imponerse en los momentos decisivos de cada set, ambos resueltos en 'tie-break'. En cuanto a las estadísticas de saque de Zverev, el alemán logró un 64% de efectividad en su primer servicio durante el primer set y un 60% en el segundo, lo que fue clave para su victoria. Además, consiguió un total de 16 aces a lo largo del partido y mantuvo un alto porcentaje de puntos ganados tanto en su primer (43 en el primer set y 21 en el segundo) como en su segundo servicio (14 en el primer set y 7 en el segundo), demostrando su dominio en esta faceta del juego. Esta victoria le permite a Zverev seguir adelante en el Miami Open, un torneo disputado en las pistas duras del Hard Rock Stadium en Miami (USA), donde buscará seguir avanzando en su camino hacia el título.



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