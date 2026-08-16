Rafael Jodar 2 - 1 Denis Shapovalov: resumen y estadísticas del partido de Cincinnati Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 16 de agosto de 2026.





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El tenista español Rafael Jodar ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Cincinnati Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al canadiense Denis Shapovalov por 7-5, 4-6, 7-5 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 54 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta el séptimo juego, donde Denis Shapovalov logró romper el servicio de Rafael Jodar para ponerse 4-3. Sin embargo, Jodar recuperó el break en el siguiente juego y finalmente se llevó el set 7-5 tras romper de nuevo el servicio de Shapovalov en el último juego. El segundo set vio a Shapovalov tomar la delantera rompiendo el servicio de Jodar en el primer juego y manteniendo su servicio para ganar el set 6-4. En el tercer set, Shapovalov llegó a liderar 5-1 tras dos breaks consecutivos, pero Jodar logró una remontada impresionante, rompiendo el servicio de Shapovalov en tres ocasiones consecutivas para cerrar el set 7-5 y llevarse el partido. En cuanto a las estadísticas de saque, Rafael Jodar tuvo un 65% de efectividad en su primer servicio y ganó el 61% de los puntos jugados con su servicio a lo largo del partido.



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