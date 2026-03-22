Real Madrid 3 - 2 Atlético de Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Real Madrid 3 - 2 Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 22 de marzo de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el Estadio Bernabeu, el Real Madrid se impuso por 3-2 al Atlético de Madrid en un encuentro marcado por la intensidad y la decisiva intervención del VAR. La primera mitad concluyó con ventaja para los visitantes gracias a un gol de Ademola Lookman, asistido por Giuliano Simeone. Sin embargo, el Real Madrid revirtió la situación en la segunda parte con goles de Vinicius Junior, primero de penalti confirmado tras revisión del VAR, y luego Federico Valverde, antes de que Nahuel Molina igualara momentáneamente para el Atlético. Vinicius Junior, con asistencia de Trent Alexander-Arnold, selló el triunfo del Madrid. La expulsión de Federico Valverde por roja directa, también tras intervención del VAR, añadió tensión al final del partido. El Real Madrid, con este resultado, se sitúa en la segunda posición de la tabla con 69 puntos, manteniendo vivas sus esperanzas de alcanzar al líder, mientras que el Atlético de Madrid ocupa la cuarta posición con 57 puntos, ambos tras 29 jornadas disputadas. El dominio en remates y posesión del balón reflejó la iniciativa del Real Madrid en el juego, destacando Vinicius Junior como figura clave en el ataque. La expulsión de Valverde no cambió el resultado final, que deja al Real Madrid en una posición privilegiada para asegurar su clasificación a la Champions, mientras que el Atlético sigue en la lucha por mantenerse entre los primeros cuatro.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: REAL MADRID 3 - ATLÉTICO DE MADRID 2 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

REAL MADRID: Andriy Lunin; Daniel Carvajal (Trent Alexander-Arnold, min.64), Antonio Ruediger, Dean Huijsen, Francisco Garcia; Thiago Pitarch (Kylian Mbappe, min.63), Aurelien Tchouameni, Arda Guler (Eduardo Camavinga, min.74), Federico Valverde; Brahim Diaz (Jude Bellingham, min.74), Vinicius Junior (Alvaro Carreras, min.87).



ATLÉTICO DE MADRID: Juan Musso; Marcos Llorente, Robin Le Normand (Jose Gimenez, min.46), David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone (Alejandro Baena, min.71), Johnny Cardoso (Nahuel Molina, min.57), Koke, Ademola Lookman (Nico Gonzalez, min.57); Antoine Griezmann (Alexander Soerloth, min.57), Julian Alvarez.



--GOLES.

0-1, min.33: Ademola Lookman (Giuliano Simeone) .

1-1, min.52: Vinicius Junior, de penalti.

2-1, min.55: Federico Valverde.

2-2, min.66: Nahuel Molina (Julian Alvarez) .

3-2, min.72: Vinicius Junior (Trent Alexander-Arnold) .





--ÁRBITRO.

Jose Munuera, asistido en las bandas por Antonio Martinez y Adrian Diaz, en el VAR: Daniel Trujillo y Javier Iglesias. Amonestó a Thiago Pitarch (min.63), y, además expulsó con tarjeta roja Federico Valverde (min.77), por parte del REAL MADRID. Amonestó a Johnny Cardoso (min.27), Matteo Ruggeri (min.36), David Hancko (min.61), Marcos Llorente (min.68), por parte del ATLÉTICO DE MADRID.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.51: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, posible penalti a favor del Real Madrid.



Min.52: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial: ¡penalti a favor del Real Madrid!



Min.77: ÁRBITRO - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, una posible tarjeta para un jugador del Real Madrid.



Min.79: TARJETA - Después de revisar la situación, el árbitro confirma la tarjeta otorgada a Federico Valverde del Real Madrid.





--ESTADIO.

Estadio Bernabeu (77,964 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Real Madrid Atlético de Madrid Goles 3 2 Remates Fuera 6 4 Remates 17 13 Pases Totales 385 213 Corners 4 1 Faltas 2 15 Posesión 53% 47% Tiros Bloqueados 1 2 Fueras de Juego 2 0 Tarjetas Amarillas 1 4 Tarjetas Rojas 1 0 Asistencias 1 2 Ataques 116 77 Ataques Peligrosos 51 43 Centros 21 13 Saques de Banda 17 9 Saques de Portería 4 7 Tratamientos 0 3 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 15 4 Paradas 5 5 Contra Golpes 7 3



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 73 29 2 Champions Real Madrid 69 29 3 Champions Villarreal 58 29 4 Champions Atlético 57 29 5 Europa League Betis 44 29 6 Conference League Celta 41 29 18 Descenso Mallorca 28 29 19 Descenso Levante 26 29 20 Descenso Real Oviedo 21 29



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/03/2026 LaLiga Real Madrid 3-2 Atlético 27/09/2025 LaLiga Atlético 5-2 Real Madrid 12/03/2025 Champions Atlético 3-4 Real Madrid 04/03/2025 Champions Real Madrid 2-1 Atlético 08/02/2025 LaLiga Real Madrid 1-1 Atlético









-Últimos Resultados del Real Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/03/2026 LaLiga Real Madrid 3-2 Atlético 17/03/2026 Champions Manchester City 1-2 Real Madrid 14/03/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Elche 11/03/2026 Champions Real Madrid 3-0 Manchester City 06/03/2026 LaLiga Celta 1-2 Real Madrid









-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/03/2026 LaLiga Real Madrid 3-2 Atlético 18/03/2026 Champions Tottenham Hotspur 3-2 Atlético 14/03/2026 LaLiga Atlético 1-0 Getafe 10/03/2026 Champions Atlético 5-2 Tottenham Hotspur 07/03/2026 LaLiga Atlético 3-2 Real Sociedad









-Próximos partidos del Real Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 04/04/2026 16:15 LaLiga Mallorca Real Madrid 07/04/2026 21:00 Champions Real Madrid Bayern Munich 10/04/2026 21:00 LaLiga Real Madrid Girona









-Próximos partidos del Atlético de Madrid.

