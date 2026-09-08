Real Madrid 2 - 1 Inter | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Real Madrid 2 - 1 Inter: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (I) de Champions
Real Madrid 2 - 1 Inter: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (I) de Champions- EUROPA PRESS (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 8 septiembre 2026 23:28
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Madrid, 8 de septiembre de 2026.

-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial

El Real Madrid ha ganado este martes por 2-1 al Inter en el Estadio Bernabeu, en un partido donde los locales aprovecharon su efectividad en la primera mitad para asegurar la victoria. Kylian Mbappe abrió el marcador en el minuto 14 con asistencia de Brahim Diaz, y poco después, Federico Valverde aumentó la ventaja en el minuto 23. A pesar de que el Inter dominó la posesión y tuvo más remates, no fue hasta el minuto 77 que Carlos Augusto, asistido por Lautaro Martinez, logró descontar para los visitantes. El equipo italiano, que tuvo más protagonismo en el ataque, no pudo concretar sus oportunidades y se quedó corto en su intento de remontada. Brahim Diaz fue uno de los jugadores más participativos en el ataque del Real Madrid, destacando con su asistencia en el primer gol.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: REAL MADRID 2 - INTER 1 (2-0, al descanso).

-EQUIPOS

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Trent Alexander-Arnold (Aurelien Tchouameni, min.79), Federico Valverde, Vinicius Junior (Alvaro Carreras, min.87), Brahim Diaz (Yan Diomande, min.79), Jude Bellingham, Kylian Mbappe (Carlos Espi, min.90+3).
INTER: Josep Martinez; Benjamin Pavard (John Stones, min.46), Yann Aurel Bisseck, Alessandro Bastoni; Andy Diouf, Nicolo Barella (Piotr Zielinski, min.60), Hakan Calhanoglu (Petar Sucic, min.60), Curtis Jones, Carlos Augusto (Henrikh Mkhitaryan, min.83); Lautaro Martinez, Marcus Thuram (Ange-Yoan Bonny, min.60).

-GOLES

1-0, min.14: Kylian Mbappe (Brahim Diaz) .
2-0, min.23: Federico Valverde.
2-1, min.77: Carlos Augusto (Lautaro Martinez) .

-ÁRBITRO

Michael Oliver, asistido en las bandas por Stuart Burt y James Mainwaring, en el VAR: Andrew Dallas y Michael Salisbury. Amonestó a Dean Huijsen (min.79), por parte de REAL MADRID. Amonestó a Hakan Calhanoglu (min.39), Lautaro Martinez (min.79), Yann Aurel Bisseck (min.90+4), por parte de INTER.

-INCIDENCIAS VAR

Ninguna

-ESTADIO

Estadio Bernabeu

Estadísticas del partido

Estadística Real Madrid Inter
Goles 2 1
Remates Fuera 4 8
Remates 14 19
Pases Totales 349 584
Corners 4 11
Faltas 12 10
Posesión 39% 61%
Tiros Bloqueados 2 4
Fueras de Juego 2 4
Tarjetas Amarillas 1 3
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 1 1
Ataques 75 103
Ataques Peligrosos 38 65
Centros 6 26
Saques de Banda 15 15
Saques de Portería 10 5
Tratamientos 1 2
Sustituciones 4 5
Tiros de Falta 14 14
Paradas 6 6
Contra Golpes 4 1

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Clasificación Actual

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Manchester City 3 1
2 Aston Villa 3 1
2 Real Betis 3 1
4 Borussia Dortmund 3 1
5 Real Madrid 3 1
6 AEK Athens 3 1
7 Sporting CP 0 0
7 Shakhtar Donetsk 0 0
7 Bayern Munich 0 0
7 Arsenal 0 0
7 Paris Saint-Germain 0 0
7 SSC Napoli 0 0
7 Atlético de Madrid 0 0
7 Como 0 0
7 Feyenoord 0 0
7 Manchester United 0 0
7 VfB Stuttgart 0 0
7 RB Leipzig 0 0
7 Sabah FK 0 0
7 Slavia Prague 0 0
7 Fenerbahce 0 0
7 Roma 0 0
7 Liverpool 0 0
7 PSV Eindhoven 0 0
7 Galatasaray 0 0
7 Slovan Bratislava 0 0
7 Barcelona 0 0
7 Lens 0 0
7 Viking 0 0
7 Bodo/Glimt 0 0
31 Villareal 0 1
32 Lille 0 1
32 Club Brugge 0 1
34 Inter 0 1
35 LASK 0 1
36 FC Porto 0 1

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/09/2026 Champions League Real Madrid 2-1 Inter

Últimos Resultados de Real Madrid

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/09/2026 Champions Real Madrid 2-1 Inter
04/09/2026 LaLiga Betis 1-0 Real Madrid
30/08/2026 LaLiga Real Madrid 4-0 Malaga
26/08/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Real Sociedad
22/08/2026 LaLiga Espanyol 1-2 Real Madrid

Últimos Resultados de Inter

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/09/2026 Champions Real Madrid 2-1 Inter
24/02/2026 Champions Inter 1-2 Bodoe/Glimt
18/02/2026 Champions Bodoe/Glimt 3-1 Inter
28/01/2026 Champions Borussia Dortmund 0-2 Inter
20/01/2026 Champions Inter 1-3 Arsenal

Próximos partidos de Real Madrid

Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
12/09/2026 21:00 LaLiga Real Madrid Rayo
15/09/2026 21:30 LaLiga Elche Real Madrid
20/09/2026 16:15 LaLiga Atlético Real Madrid

Próximos partidos de Inter

Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
13/10/2026 21:00 Champions Inter Brujas
21/10/2026 21:00 Champions Inter Shakhtar Donetsk
03/11/2026 21:00 Champions Feyenoord Inter
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