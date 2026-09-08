Real Madrid 2 - 1 Inter | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 8 de septiembre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Real Madrid ha ganado este martes por 2-1 al Inter en el Estadio Bernabeu, en un partido donde los locales aprovecharon su efectividad en la primera mitad para asegurar la victoria. Kylian Mbappe abrió el marcador en el minuto 14 con asistencia de Brahim Diaz, y poco después, Federico Valverde aumentó la ventaja en el minuto 23. A pesar de que el Inter dominó la posesión y tuvo más remates, no fue hasta el minuto 77 que Carlos Augusto, asistido por Lautaro Martinez, logró descontar para los visitantes. El equipo italiano, que tuvo más protagonismo en el ataque, no pudo concretar sus oportunidades y se quedó corto en su intento de remontada. Brahim Diaz fue uno de los jugadores más participativos en el ataque del Real Madrid, destacando con su asistencia en el primer gol.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: REAL MADRID 2 - INTER 1 (2-0, al descanso).
-EQUIPOS
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Trent Alexander-Arnold (Aurelien Tchouameni, min.79), Federico Valverde, Vinicius Junior (Alvaro Carreras, min.87), Brahim Diaz (Yan Diomande, min.79), Jude Bellingham, Kylian Mbappe (Carlos Espi, min.90+3).
INTER: Josep Martinez; Benjamin Pavard (John Stones, min.46), Yann Aurel Bisseck, Alessandro Bastoni; Andy Diouf, Nicolo Barella (Piotr Zielinski, min.60), Hakan Calhanoglu (Petar Sucic, min.60), Curtis Jones, Carlos Augusto (Henrikh Mkhitaryan, min.83); Lautaro Martinez, Marcus Thuram (Ange-Yoan Bonny, min.60).
-GOLES
1-0, min.14: Kylian Mbappe (Brahim Diaz) .
2-0, min.23: Federico Valverde.
2-1, min.77: Carlos Augusto (Lautaro Martinez) .
-ÁRBITRO
Michael Oliver, asistido en las bandas por Stuart Burt y James Mainwaring, en el VAR: Andrew Dallas y Michael Salisbury. Amonestó a Dean Huijsen (min.79), por parte de REAL MADRID. Amonestó a Hakan Calhanoglu (min.39), Lautaro Martinez (min.79), Yann Aurel Bisseck (min.90+4), por parte de INTER.
-INCIDENCIAS VAR
Ninguna
-ESTADIO
Estadio Bernabeu
Estadísticas del partido
|Estadística
|Real Madrid
|Inter
|Goles
|2
|1
|Remates Fuera
|4
|8
|Remates
|14
|19
|Pases Totales
|349
|584
|Corners
|4
|11
|Faltas
|12
|10
|Posesión
|39%
|61%
|Tiros Bloqueados
|2
|4
|Fueras de Juego
|2
|4
|Tarjetas Amarillas
|1
|3
|Tarjetas Rojas
|0
|0
|Asistencias
|1
|1
|Ataques
|75
|103
|Ataques Peligrosos
|38
|65
|Centros
|6
|26
|Saques de Banda
|15
|15
|Saques de Portería
|10
|5
|Tratamientos
|1
|2
|Sustituciones
|4
|5
|Tiros de Falta
|14
|14
|Paradas
|6
|6
|Contra Golpes
|4
|1
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Clasificación Actual
|Posición
|Equipo
|Puntos
|Partidos Jugados
|1
|Manchester City
|3
|1
|2
|Aston Villa
|3
|1
|2
|Real Betis
|3
|1
|4
|Borussia Dortmund
|3
|1
|5
|Real Madrid
|3
|1
|6
|AEK Athens
|3
|1
|7
|Sporting CP
|0
|0
|7
|Shakhtar Donetsk
|0
|0
|7
|Bayern Munich
|0
|0
|7
|Arsenal
|0
|0
|7
|Paris Saint-Germain
|0
|0
|7
|SSC Napoli
|0
|0
|7
|Atlético de Madrid
|0
|0
|7
|Como
|0
|0
|7
|Feyenoord
|0
|0
|7
|Manchester United
|0
|0
|7
|VfB Stuttgart
|0
|0
|7
|RB Leipzig
|0
|0
|7
|Sabah FK
|0
|0
|7
|Slavia Prague
|0
|0
|7
|Fenerbahce
|0
|0
|7
|Roma
|0
|0
|7
|Liverpool
|0
|0
|7
|PSV Eindhoven
|0
|0
|7
|Galatasaray
|0
|0
|7
|Slovan Bratislava
|0
|0
|7
|Barcelona
|0
|0
|7
|Lens
|0
|0
|7
|Viking
|0
|0
|7
|Bodo/Glimt
|0
|0
|31
|Villareal
|0
|1
|32
|Lille
|0
|1
|32
|Club Brugge
|0
|1
|34
|Inter
|0
|1
|35
|LASK
|0
|1
|36
|FC Porto
|0
|1
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
|Competición
|EquipoLocal
|Resultado
|EquipoVisitante
|08/09/2026
|Champions League
|Real Madrid
|2-1
|Inter
Últimos Resultados de Real Madrid
|Fecha
|Competición
|EquipoLocal
|Resultado
|EquipoVisitante
|08/09/2026
|Champions
|Real Madrid
|2-1
|Inter
|04/09/2026
|LaLiga
|Betis
|1-0
|Real Madrid
|30/08/2026
|LaLiga
|Real Madrid
|4-0
|Malaga
|26/08/2026
|LaLiga
|Real Madrid
|4-1
|Real Sociedad
|22/08/2026
|LaLiga
|Espanyol
|1-2
|Real Madrid
Últimos Resultados de Inter
|Fecha
|Competición
|EquipoLocal
|Resultado
|EquipoVisitante
|08/09/2026
|Champions
|Real Madrid
|2-1
|Inter
|24/02/2026
|Champions
|Inter
|1-2
|Bodoe/Glimt
|18/02/2026
|Champions
|Bodoe/Glimt
|3-1
|Inter
|28/01/2026
|Champions
|Borussia Dortmund
|0-2
|Inter
|20/01/2026
|Champions
|Inter
|1-3
|Arsenal
Próximos partidos de Real Madrid
|Fecha
|Competición
|EquipoLocal
|EquipoVisitante
|12/09/2026 21:00
|LaLiga
|Real Madrid
|Rayo
|15/09/2026 21:30
|LaLiga
|Elche
|Real Madrid
|20/09/2026 16:15
|LaLiga
|Atlético
|Real Madrid
Próximos partidos de Inter
|Fecha
|Competición
|EquipoLocal
|EquipoVisitante
|13/10/2026 21:00
|Champions
|Inter
|Brujas
|21/10/2026 21:00
|Champions
|Inter
|Shakhtar Donetsk
|03/11/2026 21:00
|Champions
|Feyenoord
|Inter