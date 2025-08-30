Real Madrid 2 - 1 Mallorca | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 30 de agosto de 2025.
En el Estadio Santiago Bernabeu, el Real Madrid logró una victoria por 2-1 sobre el Mallorca, con un partido que se caracterizó por la intensa actividad en el área de revisión del VAR. Los goles del encuentro llegaron por parte de Vedat Muriqi al minuto 18 para el Mallorca, seguido por una rápida respuesta del Real Madrid con tantos de Arda Guler al minuto 37 y Vinicius Junior al minuto 38, estableciendo el marcador final. La actuación del VAR fue protagonista al anular tres goles del Real Madrid, dos de ellos marcados por Kylian Mbappe en los minutos 7 y 45(+1) y uno de Arda Guler en el minuto 55, todos revocados por situaciones previas al gol.
El Real Madrid mostró dominio en el juego, evidenciado por una mayor posesión de balón del 58% y un total de 18 remates, frente a los 6 del Mallorca. Kylian Mbappe destacó en el ataque, aunque sus esfuerzos se vieron frustrados por las decisiones del VAR. Sin tarjetas rojas en el juego, el Real Madrid consolidó su posición en la cima de la tabla con 9 puntos tras 3 jornadas, manteniéndose en la lucha por el título de La Liga.
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: REAL MADRID 2 - MALLORCA 1 (2-1, al descanso).
--EQUIPOS.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold (Daniel Carvajal, min.72), Eder Militao, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Franco Mastantuono (Brahim Diaz, min.66), Arda Guler (Daniel Ceballos, min.72), Vinicius Junior (Rodrygo, min.72), Kylian Mbappe (Gonzalo Garcia, min.90+5).
MALLORCA: Leo Roman; Mateu Morey (Antonio Sanchez, min.78), Martin Valjent, Antonio Raillo, Marash Kumbulla, Toni Lato (Johan Mojica, min.78); Sergi Darder, Manu Morlanes (Jan Virgili, min.87), Pablo Torre (Samu, min.64); Mateo Joseph (Takuma Asano, min.87), Vedat Muriqi.
--GOLES.
0-1, min.18: Vedat Muriqi (Pablo Torre) .
1-1, min.37: Arda Guler (Dean Huijsen) .
2-1, min.38: Vinicius Junior (Federico Valverde) .
Gol anulado a Kylian Mbappe del Real Madrid en el minuto 7 .
Gol anulado a Kylian Mbappe del Real Madrid en el minuto 45 (+1).
Gol anulado a Arda Guler del Real Madrid en el minuto 55 .
--ÁRBITRO.
Jose Sanchez, asistido en las bandas por Raul Cabanero y Juan Lopez, en el VAR: Juan Luis Pulido y Pablo Gonzalez. Amonestó a Dean Huijsen (min.67), Eder Militao (min.90), por parte del REAL MADRID. por parte del MALLORCA.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.7: ¡G O O O O A A A L! ¡Real Madrid anota! Kylian Mbappé está en la lista de goleadores.
Min.8: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Real Madrid.
Min.45(+1) : VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Real Madrid.
Min.57: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Real Madrid.
Min.8: ¡NO ES GOL! - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol de Real Madrid es anulado por fuera de juego.
Min.45(+1) : ¡G O O O O A A A L! ¡Real Madrid anota! Kylian Mbappé está en la lista de goleadores.
Min.45(+2) : ¡NO ES GOL! - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol de Real Madrid es anulado por fuera de juego.
Min.55: ¡G O O O O A A A L! ¡Real Madrid anota! Arda Guler está en la lista de goleadores.
Min.60: ¡NO ES GOL! - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol de Real Madrid es revocado debido a una falta cometida previamente.
--ESTADIO.
Estadio Santiago Bernabeu (72,699 espectadores)
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Real Madrid
| Mallorca
|Goles
| 2
| 1
|Remates Fuera
| 7
| 2
|Remates
| 18
| 6
|Pases Totales
| 305
| 190
|Corners
| 4
| 5
|Faltas
| 12
| 7
|Posesión
| 58%
| 42%
|Tiros Bloqueados
| 4
| 2
|Fueras de Juego
| 3
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 0
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 2
| 1
|Ataques
| 65
| 40
|Ataques Peligrosos
| 55
| 17
|Centros
| 16
| 12
|Saques de Banda
| 12
| 7
|Saques de Portería
| 6
| 14
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 8
| 15
|Paradas
| 0
| 5
|Contra Golpes
| 4
| 1
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 9
| 3
|2
| Champions
| Villarreal
| 6
| 2
|3
| Champions
| Barcelona
| 6
| 2
|4
| Champions
| Athletic Bilbao
| 6
| 2
|5
| Europa League
| Getafe
| 6
| 3
|6
| Conference League
| Elche
| 5
| 3
|18
| Descenso
| Mallorca
| 1
| 3
|19
| Descenso
| Levante
| 0
| 3
|20
| Descenso
| Girona
| 0
| 3
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/08/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Mallorca
|14/05/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Mallorca
|18/08/2024
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Real Madrid
|13/04/2024
| LaLiga
| Mallorca
| 0-1
| Real Madrid
|03/01/2024
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-0
| Mallorca
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/08/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Mallorca
|24/08/2025
| LaLiga
| Oviedo
| 0-3
| Real Madrid
|19/08/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-0
| Osasuna
|24/05/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Real Sociedad
|18/05/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 0-2
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/08/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Mallorca
|23/08/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Celta
|16/08/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 0-3
| Barcelona
|24/05/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-0
| Mallorca
|18/05/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-2
| Getafe
-Próximos partidos del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|14/09/2025 19:00
| LaLiga
| Real Sociedad
| Real Madrid
|16/09/2025 21:00
| Champions
| Real Madrid
| Marseille
|21/09/2025 19:00
| LaLiga
| Real Madrid
| Espanyol
-Próximos partidos del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|15/09/2025 21:00
| LaLiga
| Espanyol
| Mallorca
|21/09/2025 19:00
| LaLiga
| Mallorca
| Atlético
|24/09/2025 19:00
| LaLiga
| Real Sociedad
| Mallorca