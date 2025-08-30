Real Madrid 2 - 1 Mallorca | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 30 de agosto de 2025.

En el Estadio Santiago Bernabeu, el Real Madrid logró una victoria por 2-1 sobre el Mallorca, con un partido que se caracterizó por la intensa actividad en el área de revisión del VAR. Los goles del encuentro llegaron por parte de Vedat Muriqi al minuto 18 para el Mallorca, seguido por una rápida respuesta del Real Madrid con tantos de Arda Guler al minuto 37 y Vinicius Junior al minuto 38, estableciendo el marcador final. La actuación del VAR fue protagonista al anular tres goles del Real Madrid, dos de ellos marcados por Kylian Mbappe en los minutos 7 y 45(+1) y uno de Arda Guler en el minuto 55, todos revocados por situaciones previas al gol. El Real Madrid mostró dominio en el juego, evidenciado por una mayor posesión de balón del 58% y un total de 18 remates, frente a los 6 del Mallorca. Kylian Mbappe destacó en el ataque, aunque sus esfuerzos se vieron frustrados por las decisiones del VAR. Sin tarjetas rojas en el juego, el Real Madrid consolidó su posición en la cima de la tabla con 9 puntos tras 3 jornadas, manteniéndose en la lucha por el título de La Liga.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: REAL MADRID 2 - MALLORCA 1 (2-1, al descanso).



--EQUIPOS.

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold (Daniel Carvajal, min.72), Eder Militao, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Franco Mastantuono (Brahim Diaz, min.66), Arda Guler (Daniel Ceballos, min.72), Vinicius Junior (Rodrygo, min.72), Kylian Mbappe (Gonzalo Garcia, min.90+5).



MALLORCA: Leo Roman; Mateu Morey (Antonio Sanchez, min.78), Martin Valjent, Antonio Raillo, Marash Kumbulla, Toni Lato (Johan Mojica, min.78); Sergi Darder, Manu Morlanes (Jan Virgili, min.87), Pablo Torre (Samu, min.64); Mateo Joseph (Takuma Asano, min.87), Vedat Muriqi.



--GOLES.

0-1, min.18: Vedat Muriqi (Pablo Torre) .

1-1, min.37: Arda Guler (Dean Huijsen) .

2-1, min.38: Vinicius Junior (Federico Valverde) .

Gol anulado a Kylian Mbappe del Real Madrid en el minuto 7 .

Gol anulado a Kylian Mbappe del Real Madrid en el minuto 45 (+1).

Gol anulado a Arda Guler del Real Madrid en el minuto 55 .





--ÁRBITRO.

Jose Sanchez, asistido en las bandas por Raul Cabanero y Juan Lopez, en el VAR: Juan Luis Pulido y Pablo Gonzalez. Amonestó a Dean Huijsen (min.67), Eder Militao (min.90), por parte del REAL MADRID. por parte del MALLORCA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.7: ¡G O O O O A A A L! ¡Real Madrid anota! Kylian Mbappé está en la lista de goleadores.



Min.8: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Real Madrid.



Min.45(+1) : VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Real Madrid.



Min.57: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Real Madrid.



Min.8: ¡NO ES GOL! - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol de Real Madrid es anulado por fuera de juego.



Min.45(+1) : ¡G O O O O A A A L! ¡Real Madrid anota! Kylian Mbappé está en la lista de goleadores.



Min.45(+2) : ¡NO ES GOL! - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol de Real Madrid es anulado por fuera de juego.



Min.55: ¡G O O O O A A A L! ¡Real Madrid anota! Arda Guler está en la lista de goleadores.



Min.60: ¡NO ES GOL! - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol de Real Madrid es revocado debido a una falta cometida previamente.





--ESTADIO.

Estadio Santiago Bernabeu (72,699 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Real Madrid Mallorca Goles 2 1 Remates Fuera 7 2 Remates 18 6 Pases Totales 305 190 Corners 4 5 Faltas 12 7 Posesión 58% 42% Tiros Bloqueados 4 2 Fueras de Juego 3 1 Tarjetas Amarillas 2 0 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 1 Ataques 65 40 Ataques Peligrosos 55 17 Centros 16 12 Saques de Banda 12 7 Saques de Portería 6 14 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 8 15 Paradas 0 5 Contra Golpes 4 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 9 3 2 Champions Villarreal 6 2 3 Champions Barcelona 6 2 4 Champions Athletic Bilbao 6 2 5 Europa League Getafe 6 3 6 Conference League Elche 5 3 18 Descenso Mallorca 1 3 19 Descenso Levante 0 3 20 Descenso Girona 0 3



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 30/08/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Mallorca 14/05/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Mallorca 18/08/2024 LaLiga Mallorca 1-1 Real Madrid 13/04/2024 LaLiga Mallorca 0-1 Real Madrid 03/01/2024 LaLiga Real Madrid 1-0 Mallorca









-Últimos Resultados del Real Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 30/08/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Mallorca 24/08/2025 LaLiga Oviedo 0-3 Real Madrid 19/08/2025 LaLiga Real Madrid 1-0 Osasuna 24/05/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Real Sociedad 18/05/2025 LaLiga Sevilla 0-2 Real Madrid









-Últimos Resultados del Mallorca.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 30/08/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Mallorca 23/08/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Celta 16/08/2025 LaLiga Mallorca 0-3 Barcelona 24/05/2025 LaLiga Rayo 0-0 Mallorca 18/05/2025 LaLiga Mallorca 1-2 Getafe









-Próximos partidos del Real Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 14/09/2025 19:00 LaLiga Real Sociedad Real Madrid 16/09/2025 21:00 Champions Real Madrid Marseille 21/09/2025 19:00 LaLiga Real Madrid Espanyol









-Próximos partidos del Mallorca.

