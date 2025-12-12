Real Sociedad 1 - 2 Girona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Real Sociedad 1 - 2 Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 16 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)

Madrid, 12 de diciembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En un emocionante encuentro disputado en el Reale Arena ante 26,122 espectadores, el Girona logró remontar un partido que comenzó cuesta arriba, imponiéndose por 2-1 frente a la Real Sociedad. La primera mitad concluyó con ventaja para el equipo local gracias a un gol de Goncalo Guedes en el minuto 35, asistido por Igor Zubeldia, mostrando una efectiva ejecución en el ataque. Sin embargo, el Girona no bajó los brazos y, con una posesión de balón del 53%, logró dar vuelta al marcador en la segunda mitad gracias a la destacada actuación de Viktor Tsigankov, quien anotó en dos ocasiones, en los minutos 76 y 84, siendo fundamental en la victoria de su equipo. El partido estuvo marcado por un duelo táctico intenso, donde el Girona supo aprovechar sus oportunidades frente a una Real Sociedad que, pese a tener una posesión ligeramente inferior, no pudo mantener su ventaja inicial. Las amonestaciones a Jon Aramburu por parte de la Real Sociedad, y a Bryan Gil y Azzedine Ounahi por el Girona, reflejaron la intensidad del encuentro. No hubo incidencias relevantes en las que el VAR modificara decisiones arbitrales, lo que indica que los momentos clave del juego se desarrollaron sin controversias significativas que alteraran el resultado final.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: REAL SOCIEDAD 1 - GIRONA 2 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Sergio Gomez (Aihen Munoz, min.84), Igor Zubeldia; Jon Gorrotxategi, Takefusa Kubo, Brais Mendez (Benat Turrientes, min.77), Carlos Soler (Pablo Marin, min.64), Ander Barrenetxea (Jon Karrikaburu, min.46), Goncalo Guedes (Arsen Zakharyan, min.64).



GIRONA: Paulo Gazzaniga; Daley Blind, Alex Moreno, Arnau Martinez, Vitor Reis; Axel Witsel, Bryan Gil (Yaser Asprilla, min.77), Ivan Martin (Thomas Lemar, min.64), Viktor Tsigankov (Jhon Solis, min.90), Azzedine Ounahi, Vladyslav Vanat (Joel Roca, min.46).



--GOLES.

1-0, min.35: Goncalo Guedes (Igor Zubeldia) .

1-1, min.76: Viktor Tsigankov (Azzedine Ounahi) .

1-2, min.84: Viktor Tsigankov.





--ÁRBITRO.

Miguel Ortiz, asistido en las bandas por Jose Garrido y Guillermo Santiago, en el VAR: David Galvez y Valentin Pizarro. Amonestó a Jon Aramburu (min.74), por parte del REAL SOCIEDAD. Amonestó a Bryan Gil (min.60), Azzedine Ounahi (min.79), por parte del GIRONA.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Reale Arena (26,122 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Real Sociedad Girona Goles 1 2 Remates Fuera 1 3 Remates 5 9 Pases Totales 266 236 Corners 4 3 Faltas 16 4 Posesión 47% 53% Tiros Bloqueados 0 3 Fueras de Juego 2 4 Tarjetas Amarillas 1 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 2 Ataques 75 47 Ataques Peligrosos 30 15 Centros 8 5 Saques de Banda 12 10 Saques de Portería 5 4 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 4 Tiros de Falta 8 18 Paradas 1 3 Contra Golpes 0 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 40 16 2 Champions Real Madrid 36 16 3 Champions Villarreal 35 15 4 Champions Atlético 31 16 5 Europa League Espanyol 27 15 6 Conference League Betis 24 15 14 Permanencia Real Sociedad 16 16 17 Permanencia Girona 15 16 18 Descenso Mallorca 14 15 19 Descenso Real Oviedo 10 15 20 Descenso Levante 9 15



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/12/2025 LaLiga Real Sociedad 1-2 Girona 18/05/2025 LaLiga Real Sociedad 3-2 Girona 19/10/2024 LaLiga Girona 0-1 Real Sociedad 03/02/2024 LaLiga Girona 0-0 Real Sociedad 12/08/2023 LaLiga Real Sociedad 1-1 Girona









-Últimos Resultados del Real Sociedad.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/12/2025 LaLiga Real Sociedad 1-2 Girona 06/12/2025 LaLiga Alavés 1-0 Real Sociedad 30/11/2025 LaLiga Real Sociedad 2-3 Villarreal 22/11/2025 LaLiga Osasuna 1-3 Real Sociedad 07/11/2025 LaLiga Elche 1-1 Real Sociedad









-Últimos Resultados del Girona.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/12/2025 LaLiga Real Sociedad 1-2 Girona 07/12/2025 LaLiga Elche 3-0 Girona 30/11/2025 LaLiga Girona 1-1 Real Madrid 23/11/2025 LaLiga Betis 1-1 Girona 08/11/2025 LaLiga Girona 1-0 Alavés









-Próximos partidos del Real Sociedad.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 20/12/2025 16:15 LaLiga Levante Real Sociedad 04/01/2026 21:00 LaLiga Real Sociedad Atlético 11/01/2026 19:00 LaLiga Getafe Real Sociedad









-Próximos partidos del Girona.

