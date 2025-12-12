Real Sociedad 1 - 2 Girona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Real Sociedad 1 - 2 Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 16 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Madrid, 12 de diciembre de 2025.
En un emocionante encuentro disputado en el Reale Arena ante 26,122 espectadores, el Girona logró remontar un partido que comenzó cuesta arriba, imponiéndose por 2-1 frente a la Real Sociedad. La primera mitad concluyó con ventaja para el equipo local gracias a un gol de Goncalo Guedes en el minuto 35, asistido por Igor Zubeldia, mostrando una efectiva ejecución en el ataque. Sin embargo, el Girona no bajó los brazos y, con una posesión de balón del 53%, logró dar vuelta al marcador en la segunda mitad gracias a la destacada actuación de Viktor Tsigankov, quien anotó en dos ocasiones, en los minutos 76 y 84, siendo fundamental en la victoria de su equipo.
El partido estuvo marcado por un duelo táctico intenso, donde el Girona supo aprovechar sus oportunidades frente a una Real Sociedad que, pese a tener una posesión ligeramente inferior, no pudo mantener su ventaja inicial. Las amonestaciones a Jon Aramburu por parte de la Real Sociedad, y a Bryan Gil y Azzedine Ounahi por el Girona, reflejaron la intensidad del encuentro. No hubo incidencias relevantes en las que el VAR modificara decisiones arbitrales, lo que indica que los momentos clave del juego se desarrollaron sin controversias significativas que alteraran el resultado final.
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: REAL SOCIEDAD 1 - GIRONA 2 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Sergio Gomez (Aihen Munoz, min.84), Igor Zubeldia; Jon Gorrotxategi, Takefusa Kubo, Brais Mendez (Benat Turrientes, min.77), Carlos Soler (Pablo Marin, min.64), Ander Barrenetxea (Jon Karrikaburu, min.46), Goncalo Guedes (Arsen Zakharyan, min.64).
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Daley Blind, Alex Moreno, Arnau Martinez, Vitor Reis; Axel Witsel, Bryan Gil (Yaser Asprilla, min.77), Ivan Martin (Thomas Lemar, min.64), Viktor Tsigankov (Jhon Solis, min.90), Azzedine Ounahi, Vladyslav Vanat (Joel Roca, min.46).
--GOLES.
1-0, min.35: Goncalo Guedes (Igor Zubeldia) .
1-1, min.76: Viktor Tsigankov (Azzedine Ounahi) .
1-2, min.84: Viktor Tsigankov.
--ÁRBITRO.
Miguel Ortiz, asistido en las bandas por Jose Garrido y Guillermo Santiago, en el VAR: David Galvez y Valentin Pizarro. Amonestó a Jon Aramburu (min.74), por parte del REAL SOCIEDAD. Amonestó a Bryan Gil (min.60), Azzedine Ounahi (min.79), por parte del GIRONA.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Reale Arena (26,122 espectadores)
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Real Sociedad
| Girona
|Goles
| 1
| 2
|Remates Fuera
| 1
| 3
|Remates
| 5
| 9
|Pases Totales
| 266
| 236
|Corners
| 4
| 3
|Faltas
| 16
| 4
|Posesión
| 47%
| 53%
|Tiros Bloqueados
| 0
| 3
|Fueras de Juego
| 2
| 4
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 2
|Ataques
| 75
| 47
|Ataques Peligrosos
| 30
| 15
|Centros
| 8
| 5
|Saques de Banda
| 12
| 10
|Saques de Portería
| 5
| 4
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 4
|Tiros de Falta
| 8
| 18
|Paradas
| 1
| 3
|Contra Golpes
| 0
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 40
| 16
|2
| Champions
| Real Madrid
| 36
| 16
|3
| Champions
| Villarreal
| 35
| 15
|4
| Champions
| Atlético
| 31
| 16
|5
| Europa League
| Espanyol
| 27
| 15
|6
| Conference League
| Betis
| 24
| 15
|14
| Permanencia
| Real Sociedad
| 16
| 16
|17
| Permanencia
| Girona
| 15
| 16
|18
| Descenso
| Mallorca
| 14
| 15
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 10
| 15
|20
| Descenso
| Levante
| 9
| 15
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|12/12/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-2
| Girona
|18/05/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-2
| Girona
|19/10/2024
| LaLiga
| Girona
| 0-1
| Real Sociedad
|03/02/2024
| LaLiga
| Girona
| 0-0
| Real Sociedad
|12/08/2023
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-1
| Girona
-Últimos Resultados del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|12/12/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-2
| Girona
|06/12/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Real Sociedad
|30/11/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-3
| Villarreal
|22/11/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-3
| Real Sociedad
|07/11/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-1
| Real Sociedad
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|12/12/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-2
| Girona
|07/12/2025
| LaLiga
| Elche
| 3-0
| Girona
|30/11/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Real Madrid
|23/11/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Girona
|08/11/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Alavés
-Próximos partidos del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|20/12/2025 16:15
| LaLiga
| Levante
| Real Sociedad
|04/01/2026 21:00
| LaLiga
| Real Sociedad
| Atlético
|11/01/2026 19:00
| LaLiga
| Getafe
| Real Sociedad
-Próximos partidos del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|21/12/2025 14:00
| LaLiga
| Girona
| Atlético
|04/01/2026 18:30
| LaLiga
| Mallorca
| Girona
|11/01/2026 19:00
| LaLiga
| Girona
| Osasuna