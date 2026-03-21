Roberto Bautista Agut 0 - 2 Karen Khachanov: resumen y estadísticas del partido de Miami Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 21 de marzo de 2026.





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El tenista ruso Karen Khachanov ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Miami Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al español Roberto Bautista Agut (6-3, 6-0) en un partido que destacó por la efectividad de Khachanov en los momentos clave, logrando romper el servicio de Bautista Agut en momentos cruciales de ambos sets. Khachanov mostró una sólida actuación en su servicio, sin conceder ni un solo break point a lo largo del encuentro, lo que le permitió imponerse por la vía rápida. Además, su rendimiento en el saque fue notable, con un 69% de efectividad en su primer servicio y logrando ganar el 27 de los 36 puntos jugados con su primer saque. También fue eficaz en los puntos jugados con su segundo saque, ganando 11 de 16. Su capacidad para capitalizar las oportunidades, sumado a su solidez desde el fondo de la pista, le permitió cerrar el partido sin ceder ningún set. Por otro lado, Roberto Bautista Agut no logró encontrar su ritmo ni poner en aprietos a Khachanov en los momentos decisivos. A pesar de sus esfuerzos, no pudo evitar que el ruso se hiciera con la victoria y avanzara a la siguiente ronda del torneo.



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